¡Hagamos bien lo que sabemos hacer!

¡Que cada institución haga bien, lo que sabe hacer! Es un principio bíblico evangelizado por el apóstol Santiago (4:17). Igualmente, un buen abordaje para empresas, ciudades y regiones. También, promovido por agencias de cooperación y autores clásicos en planificación estratégica.

El apócrifo Compromiso Santiago, centralizado en manos de los que dirigen Apedi, firmó con el presidente de la república y obtuvo el monitoreo del rescate del centro histórico y la calle El Sol. Entonces, que asuman éticamente ante comerciantes y ciudadanía, los retrasos de las obras. Que hagan buenas gestiones cada día, para que todo marche, como siempre debió ser.

Igualmente, si según ACIS, la Cámara de Comercio de Santiago entregó a los capitaleños la plataforma para otorgar el registro mercantil, entonces salgamos del asombro cuando cientos de empresas no entren en funciones. Que no se reclame a las autoridades la supuesta centralización de funciones, pues no hay que «ver la paja en ojos ajenos cuando nunca hemos notado las grandes vigas en los nuestros».

Las cosas se gestionarían de forma diferente si las mentes brillantes de Luis Crouch, Víctor Espaillat o Alejandro Grullón, circularan entre nosotros. Asimismo, si el ético y visionario Juan José Batlle, no se hubiera retirado de la vida institucional. Hace mucho que el conjunto de empíricos que dirigen Compromiso Santiago estuvieran de rodillas, confinados por inermes en el patio del Colegio de la Salle.

En los hechos, desde las burocráticas oficinas de la avenida Bartolomé Colón se pretende controlar todo, desde la marca ciudad hasta las aguas residuales.

Mientras en sus mismas narices, casi se tiene en abandono, el parque central. Espacio verde que no muestra los desarrollos que, para honra de Santiago, se logran en el prestigioso y resiliente jardín botánico local.

Igualmente, se pretende conculcar en Compromiso Santiago, el Plan Estratégico, pactado por cientos instituciones. Mientras, paralelamente, se olvida ejecutar funciones de protección de la cordillera Septentrional, impulso del progreso agropecuario gestado por el ISA, la cuenca del río Yaque norte y la sostenibilidad del exitoso rescate del arroyo Gurabo.

Asimismo, el decreto 57-18 que declaró de alta prioridad la rehabilitación y preservación de la cuenca del río Yaque (CRYN) se convirtió en letra muerta. Preguntamos para qué gestionamos decretos, si no hay continuidad de gestiones.

Hagamos bien lo que sabemos hacer bien. Que cada entidad socio-empresarial de Santiago “cuide su cartón” y vuelva a las tareas originales que nos dieron los éxitos en las inversiones públicas y privadas que disfrutamos hoy.