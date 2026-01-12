Pragma Capital intercambia juguetes por plásticos en jornada comunitaria en Santo Domingo Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la celebración del Día de Reyes, Pragma Capital realizó una jornada comunitaria de intercambio de juguetes por botellas plásticas en su proyecto de solares Paraíso del Este, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Mella, en Santo Domingo Este, con el propósito de fomentar la conciencia ambiental y llevar alegría a los niños de las comunidades cercanas.

Durante la actividad, decenas de niños que recolectaron y entregaron botellas plásticas, recibieron a cambio juguetes aportados por Pragma Capital, así como por aliados comerciales y clientes del proyecto, integrando la tradición del Día de Reyes con un mensaje educativo sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del entorno.

“En Pragma Capital entendemos que el desarrollo inmobiliario responsable también se construye desde acciones sencillas que impactan positivamente a la comunidad. Esta iniciativa nos permitió celebrar el Día de Reyes mientras promovemos valores de cuidado ambiental en los niños y sus familias”, expresó el ingeniero Gabriel Cabrera, gerente industrial de Pragma Capital.

Pragma Capital intercambia juguetes

La jornada contó con el respaldo de la Fundación medioambiental Aecogroup, entidad encargada de la clasificación y manejo adecuado de los plásticos recolectados, garantizando que el material fuera canalizado correctamente dentro del proceso de reciclaje.

En ese sentido, Rubén Sánchez, director de Aecogroup, destacó el valor de este tipo de alianzas comunitarias, al señalar que iniciativas como esta fortalecen la educación ambiental y generan beneficios colectivos, contribuyendo a comunidades más limpias y a un entorno más sostenible.

Entre las empresas y aliados que respaldaron esta iniciativa se encuentra Pristine Supermarket, Saldivar Olivo Bienes Raíces, Domus RD, Tito Gutiérrez de Remax Metropolitana y Carmen Silfa, además de clientes y otros colaboradores.

La actividad se desarrolló en el parqueo de la sala de ventas de Paraíso del Este e incluyó animación infantil, refrigerios y actividades recreativas. Además, contó con la participación de representantes de los centros educativos

Escuela República del Japón y Politécnico Juan Pablo Duarte,

como parte de una visión orientada a promover una cultura de reciclaje permanente en la zona.

Con este tipo de acciones, Pragma Capital reafirma su compromiso con la responsabilidad social, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de los vínculos con las comunidades donde desarrolla sus proyectos inmobiliarios.