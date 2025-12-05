Plátano-guineo en peligro

Creado: Actualizado:

Las plantaciones de plátano y banano (guineo) podrían estar en peligro con la denuncia del Clúster de Limón de la República Dominicana, de que con las importaciones masivas de limón desde Perú y Colombia, países positivos a enfermedades cuarentenarias que no están aquí, como Mosca del Mediterráneo, Cancro de los Cítricos, Leprosis, Mancha Negra y Fusarium Raza 4 Tropical (una amenaza mortal para plátano y banano). La organización solicitó al Ministerio de Agricultura detener las importaciones, pero esa institución no le ha respondido a los preocupados productores de limón que han hecho cuantiosas inversiones para mantener sus plantaciones en producción, logrando vencer la terrible enfermedad del “Huang long bing” que ataca los cítricos en todo el mundo. ¿Y dónde está Sanidad Vegetal que permite la entrada de limón de países con enfermedades que no tenemos aquí? Por complacer a unos pocos importadores, vamos a dañar plantaciones de limón que tenemos y fuñir las fincas de plátano y guineo, dos productos importantes del país para consumo y exportación.

RD reduce riesgo PPA 70%

República Dominicana ha logrado reducir en un 70 % el riesgo de la Peste Porcina Africana (PPA), con el impulso del Plan Nacional de Bioseguridad Porcina (PNB). Ese programa se desarrolla mediante la colaboración entre la FAO, la Dirección General de Ganadería (Digega) y el Ministerio de Agricultura, con el apoyo técnico y financiero del USDA-APHIS. Entre 2023 y 2025, las granjas vinculadas al PNB registraron mejoras sustanciales en la implementación de medidas de bioseguridad.