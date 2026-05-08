El pollo de la discordia

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Ahora la carne de pollo se ha convertido en un tira y jala, entre las autoridades, los productores y los comerciantes. En la tensión en que está metido el mundo por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, el Gobierno del presidente Luis Abinader dispuso pignorar 8 millones de libras de carne de pollo, en busca “de garantizar la estabilidad del mercado, proteger a los productores y asegurar precios justos para los consumidores”. Esa medida fue acordada en una reunión de trabajo que encabezó el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, en la que participaron representantes de la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA), y que se realizó en el Club Cerro Alto, de La Vega. Esa disposición estará en vigencia hasta el 31 de agosto de este año. Ahora, los colmaderos y los picadores de los barrios no quieren bajar el precio del pollo fresco de 80 y 90 pesos la libra. En los supermercados se sigue vendiendo a 84 pesos las 16 onzas.

BID: Ganadería mas sostenible

El sector ganadero es clave para el desarrollo socioeconómico de América Latina. Contribuye con casi la mitad del producto interno bruto agrícola y ayuda a reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Para mantener los beneficios económicos esenciales y, al mismo tiempo, minimizar su impacto ambiental, los productores deben adoptar tecnologías sostenibles, como la mejora en la alimentación y prácticas de pastoreo, o implementación de sistemas silvopastoriles. En República Dominicana muchos ganaderos han puesto en práctica ese sistema, porque han comprobado que es más conveniente para su producción, al obtener mejor rentabilidad.