Producción y precios en agro

Los precios de los alimentos de origen agrícola y pecuario nunca bajan en supermercados y colmados. En esos establecimientos no se cumple la ley de oferta y demanda: cuando un producto escasea, baja el precio, pero cuando sube, sigue casi igual para los consumidores. El mejor termómetro para saber cuándo algunos productos agrícolas están en abundancia en los mercados, son las plataneras (pequeñas camionetas), los triciclos y algunos camiones de camas cortas que pregonan esas mercancías por barrios populares, avenidas y carreteras de las comunidades de alto consumo.

Los precios de esos vendedores ambulantes generalmente son más bajos que los de supermercados y colmados. Por ejemplo, ahora hay abundancia de batata, papa y cebolla roja. Esos productos, los vendedores ambulantes los están vendiendo a RD$10, RD$20 y RD$25 la libra, mientras que en supermercados están a RD$30, a más de RD$35 y RD$54 las 16 onzas. El plátano cibaeño a RD$7 y el guineo verde a RD$3. En supermercados, el plátano cuesta RD$29 unidad y la libra de guineo verde a RD$15, mientras que la de guineo maduro es de RD$20. Pero en colmados, un plátano puede costar hasta RD$45. Y así ocurre con frutas, vegetales y otros productos agrícolas.