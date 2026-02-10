Polo productivo y turístico del Caribe

Creado: Actualizado:

Con su innovador Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2055, Peravia apuesta en firme, en el tablero de la toma de decisiones públicas y privadas.

Compite con potencialidad para ser centro de atracción de inversiones turísticas, productivas y marítimas. Favorecida por sus geográficamente bien ubicadas bahía de Las Calderas, Puntasa Salinas y Catalina, como imanes para embarcaciones.

Su tierra irrigada por aguas de las rescatables cuencas Nizao, Baní y Ocoa, es productora de los mejores mangos, aguacates, café y verduras del mundo. Es núcleo clave de atracción de remesas con 380 millones de dólares. El alto sentido de identidad del peraviano hace que casi 80% de ellos consideren a Peravia como el mejor lugar para vivir.

Un capital político imbatible es la intensa, concertadora e inspirada gestión del senador Julito Fulcar. Sumada al alma comprensiva de la gobernadora Yadira Báez. La colaboración activa de los tres alcaldes y 10 directores municipales, más diputados, regidores y vocales.

Todos los sectores acordaron la primera agenda a 30 años de plan alguno de la nación. Una bitácora que encadena siete períodos presidenciales para poner en operación 54 proyectos estructurantes en 360 meses de ejecución, a un costo de RD$75 mil millones.

Lo anterior no hubiera sido posible sin la integración de la Cámara de Comercio, y su proactivo presidente Juan Carlos Guzmán. La Alianza Banileja con Ana Herrera, Armando Cuello y Fabio Herrera. El Clúster Turístico y la gestión de Juan Tejeda. También, Ramón de los Santos de Asociación de Comerciantes, el rector de Universidad UFHEC, Alberto Ramírez y la directora de UASD, Luz del Alba Dirocié. Bendecidos por monseñor Faustino Burgos Brisman y el pastor evangélico Narciso Franco. Promovidos generosamente por las empresas de Arsenio Ortiz del Grupo de Comunicaciones Ortiz & Ruiz.

También los productores de mango, La Famosa, Induban, Grupo Perelló, con su centro cultural y su gestora, Julia Castillo. El museo multicultural de Juan de Dios Soto. Decenas de especialistas como Pelagio Pérez, Enrique Peguero, Carlos Guzmán, Flady Cordero, Jesús Báez, Raisa Peralta, Rafael Landestoy, Ismael Díaz Melo y Walter López, entre muchos otros. 211 comisionados y 5 mil ciudadanos pertenecientes a entidades comprometidas con la visión 2055 de «Aspirar una provincia Peravia como modelo de educacio´n, participacio´n y produccio´n, fundamentada en su cultura, turismo y economi´a para el desarrollo; con playas, ri´os y montañas verdes y resilientes; gestadas por sus gentes laboriosas, saludables y atractivas de inversión y progreso».