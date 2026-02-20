Qué hacer en Santo Domingo y varios puntos del interior este fin de semana: guía completa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por fin llegó el fin de semana y quedarse aburrido no es una opción. Si estás en Santo Domingo o quieres escaparte al interior, aquí te dejamos una guía práctica y divertida para sacarle el jugo a estos días libres.

Nada como el mar para desconectarse. Puedes darte una escapada a Boca Chica, ideal para ir en pareja, con amigos o en familia.

Si quieres algo más tipo excursión, una visita a Isla Saona siempre es plan ganador: agua cristalina, fotos espectaculares y ambiente caribeño.

Y si te gustan las olas con carácter, Playa Macao combina fuerza y belleza natural en un solo lugar.

Historia, cultura y buena comida en la capital

Si prefieres quedarte en la ciudad, la Zona Colonial nunca falla. Caminar por sus calles empedradas, visitar el Parque Colón o recorrer el Museo de las Casas Reales puede convertirse en un plan distinto y enriquecedor.

También puedes vivir una experiencia diferente haciendo tu propio chocolate en Kahkow Experience, o simplemente descubrir nuevos restaurantes de pastas, carnes o cerrar la tarde con un buen helado artesanal.

Naturaleza sin salir de la ciudad

Para un plan más relajado, el Parque Los Tres Ojos es perfecto para conectar con la naturaleza.

También puedes organizar un picnic en el Jardín Botánico Nacional o visitar el Parque Zoológico Nacional si vas con niños.

Escapadas y adrenalina en el interior

Si eres de aventuras, en San José de Ocoa y Samaná puedes lanzarte en zipline y disfrutar de vistas espectaculares.

En Puerto Plata los tours en buggies son una experiencia diferente que puede incluir playa y recorridos naturales. Y si te gustan los parques temáticos, Ocean World Adventure Park combina entretenimiento y contacto con la vida marina.