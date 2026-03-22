Radiografías digitales: ver lo que el ojo no puede ver en la sonrisa

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En odontología moderna existe una afirmación muy clara entre los profesionales: trabajar sin radiografías es trabajar a ciegas. El diente, como estructura anatómica, está conformado por dos partes: la corona y la raíz. La primera es visible en la cavidad oral, mientras que la segunda se encuentra dentro de los maxilares, rodeada por los tejidos que la sostienen. Esta porción radicular solo puede observarse mediante las imágenes obtenidas a través de estudios radiográficos, razón por la cual estos se han convertido en una herramienta fundamental para alcanzar un diagnóstico preciso y ofrecer al paciente el tratamiento más apropiado.

Las radiografías permiten identificar situaciones que no siempre se detectan durante el examen clínico. Muchas afecciones de la boca comienzan de manera silenciosa y no presentan dolor en sus etapas iniciales. Las caries que se desarrollan entre los dientes, infecciones en la zona radicular, pérdida ósea asociada a enfermedades de las encías, dientes retenidos, quistes, tumores o incluso la ausencia congénita de algunas piezas dentales pueden pasar inadvertidos si no se dispone de una imagen que permita explorar con mayor profundidad lo que ocurre en las estructuras internas de la boca.

En los últimos años la odontología ha experimentado importantes avances gracias a la incorporación de la radiografía digital. Esta tecnología representa un progreso significativo con respecto a las radiografías tradicionales que durante décadas se realizaban con placas y procesos de revelado. La radiografía digital permite obtener imágenes con mayor nitidez y exactitud, lo que facilita detectar alteraciones en etapas tempranas. Además, reduce considerablemente la exposición a radiación, aumentando la seguridad tanto para el paciente como para el profesional. Otra ventaja importante es que las imágenes aparecen de inmediato en la pantalla del computador, lo que permite ampliarlas, analizarlas con detalle y explicar al paciente de manera clara lo que está ocurriendo en su cavidad oral. También facilita el almacenamiento de los estudios y su envío cuando se requiere la opinión de otro especialista.

De acuerdo con la situación clínica, el odontólogo puede indicar diferentes tipos de radiografías, ya que cada una aporta información específica para el diagnóstico. La radiografía periapical permite observar un diente completo, desde la corona hasta el extremo de la raíz y el hueso que lo rodea. Es muy útil para detectar infecciones, evaluar caries profundas, identificar pérdida de hueso, revisar tratamientos de conducto o analizar el estado de un implante dental. La radiografía panorámica, por su parte, ofrece una visión global de toda la boca en una sola imagen. Permite observar todos los dientes, los terceros molares, los maxilares, parte de las articulaciones de la mandíbula y algunas estructuras cercanas. Gracias a este estudio el odontólogo puede obtener una perspectiva amplia de la salud oral del paciente y descubrir alteraciones que podrían pasar desapercibidas en una evaluación limitada a una sola pieza dental.

Otro estudio de gran importancia es la radiografía lateral de cráneo, utilizada principalmente en ortodoncia. Esta imagen permite analizar la relación entre los huesos de la cara, el crecimiento del maxilar y la mandíbula, así como la posición de los dientes dentro de la estructura facial. Con esta información el ortodoncista puede planificar tratamientos que no solo busquen alinear los dientes, sino también lograr una adecuada armonía facial. En algunos casos también se recurre a la tomografía dental tridimensional, una tecnología más avanzada que genera imágenes en tres dimensiones y que resulta especialmente útil para planificar implantes dentales, cirugías complejas o estudiar con gran precisión las estructuras óseas.

Muchos pacientes preguntan cada cuánto tiempo deben realizarse estos estudios. La respuesta es que no todas las personas requieren los mismos exámenes ni con la misma frecuencia, ya que cada caso debe evaluarse de forma individual. Sin embargo, una radiografía panorámica periódica puede ser muy útil para el control general de la salud oral, pues permite observar cambios en el hueso, la posición de los dientes o la presencia de alteraciones que podrían desarrollarse con el tiempo. Las radiografías periapicales suelen indicarse cuando se necesita analizar un diente en particular o confirmar un diagnóstico clínico, mientras que las radiografías laterales de cráneo son esenciales en el estudio y planificación de tratamientos ortodóncicos.

Es importante que los pacientes comprendan que cuando el odontólogo recomienda una radiografía no se trata de un procedimiento innecesario. Por el contrario, forma parte del proceso diagnóstico que permite observar lo que no es visible durante la exploración clínica. Así como un médico necesita estudios de imagen para comprender lo que ocurre dentro del cuerpo, el odontólogo requiere estas imágenes para evaluar con precisión la salud de los dientes y del hueso que los rodea.

La odontología actual se basa en diagnósticos cada vez más exactos y en tratamientos planificados con mayor seguridad. El objetivo es identificar problemas en etapas tempranas, prevenir complicaciones y ofrecer soluciones más eficaces. En definitiva, observar lo que permanece oculto es el primer paso para cuidar adecuadamente la salud oral y preservar la sonrisa.

En odontología moderna, trabajar con radiografías significa trabajar con conocimiento, seguridad y precisión.