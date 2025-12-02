Rafael Peralta Romero: cuatro libros en 2025 y una vida llena de obras

Creado: Actualizado:

En un país como el nuestro, donde suele afirmarse que no abundan los lectores, los escritores continúan sembrando palabras y cosechando libros. Uno de ellos, probablemente de los más constantes y entregados que tenemos, es Rafael Peralta Romero. Solo en este 2025, este autor ha publicado cuatro libros: “Cuentos libres”, “A la orilla de la mar” (en su segunda edición, después de haber ganado el Premio Anual de Literatura Infantil), el “Diccionario de gentilicios dominicanos” y “Reformas a la Constitución Política Dominicana”, escrito junto a su hermano Antoliano Peralta Romero. La diversidad de estos títulos dice mucho: ficción, literatura infantil, lexicografía y análisis jurídico. En cada uno se reconoce la misma vocación: hacer valer la palabra, la narrativa, la imaginación y la cultura cívica. Lo hace porque le apasiona, pero también porque cree en el poder transformador de las historias y respeta el peso de contar, con rigor y belleza, lo que pasa en un país. Esa convicción ha marcado su vida y, en gran parte, también la mía.

Rafael Peralta es mi papá. Creo que una de las primeras cosas que aprendí de él fue la fuerza de la palabra bien dicha. Fue promotor de las posibilidades de mi imaginación. Le escuché leerme cuentos, incluso cuando todavía eran borradores, y más de una vez me desperté un domingo escuchando el tac tac de las teclas de su maquinilla Olimpia. Lo he visto usar la maquinilla, guardar archivos en disquetes, aprender a manejar una memoria USB y dominar el email como si hubiese nacido en esta era digital. Hace unos días me contó cómo resolvió un detalle técnico mientras escribía uno de estos libros: poner los acentos usando “Alt + un número”. Lo dijo riéndose, como quien recuerda una batalla minúscula pero simbólica. Todo evolucionó. Él también. Lo que no cambió nunca fue su pasión.

Con él también aprendí (y entendí) que la lectura no es una disciplina: es una forma de habitar el mundo.

Hoy, 3 de diciembre, mi papá cumple un año más de vida, y quiero rendirle homenaje, no solo por haber publicado cuatro libros en un mismo año, sino por mostrar con hechos lo que significa la dedicación. Esa dedicación casi sacerdotal a la palabra, a la disciplina, a la imaginación. Él decidió hace décadas vivir en ese territorio donde conviven la lectura y la escritura, no para contarlo, sino para vivir lo que cuenta. Y lo que vive florece.

Celebro sus cuatro publicaciones, celebro su vida y recibo estas obras como el recordatorio de que siempre hay tiempo para hacer lo que uno ama y, por supuesto, siempre hay tiempo para el amor. Celebro no solo cuatro libros en un año, sino una vida llena de obras dentro de las cuales me cuento yo, dicho por él. Y es verdad.