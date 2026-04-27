Creado: Actualizado:

“No puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con otros.”

—George Simmel-

La expresión “ratón de biblioteca” se originó hacia los siglos XVI o XVII para describir a las personas que pasaban gran parte de su tiempo leyendo e investigando, haciendo de las bibliotecas su refugio. Metafóricamente, alude a los roedores que devoran papel y pergamino, y a los lectores e investigadores que devoran conocimiento. Según el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa, la primera aparición documentada de la palabra bookworm (gusano de biblioteca) data de 1580.

El uso actual del término no tiene necesariamente una connotación negativa, aunque en aquel entonces sí la tenía. A quienes se les llamaba ratones de biblioteca también se les apodaba “despilfarradores de velas” o “gusanos de malta”, porque se introducían en las páginas de los libros para devorarlos y se les asociaba con conductas indecorosas. —Fuente: Internet—

El periodismo de investigación consiste en la revelación sistemática y en profundidad de asuntos ocultos, ya sea deliberadamente por el poder o por negligencia, siempre de interés público. Implica un trabajo original, paciente y minucioso de reporteros para exponer corrupción, abusos o injusticias, yendo más allá de la noticia diaria. Es una tipología especial del periodismo.

Esta modalidad del periodismo de investigación,, los periodistas analizan, se sumergen y se empapan de un solo tema de interés. “Puede tratarse de asuntos políticos, económicos, criminales o médicos. Una de sus ventajas es la enorme variedad temática”.—Instituto de Periodismo y Comunicación—

Con el periodismo de investigación logramos información transparente, porque al indagar la verdad de cualquier hecho se garantiza la transparencia informativa. Se respeta la verdad y el derecho que tiene la sociedad de conocerla. ¡Es el deber del profesional de la investigación!

El periodista Lorenzo Gomis Gutiérrez Palacio afirmó en 1983: “En un sistema abierto donde hay interacciones, no parece fácil separar la información de la opinión”. Ejercer periodismo de investigación implica asumir riesgos: es un trabajo peligroso que puede tener consecuencias graves. Algunos periodistas y reporteros de investigación han resultado heridos, perseguidos, amenazados, encarcelados e incluso asesinados mientras ejercían su oficio.

Tanto el periodismo de investigación como el de opinión hoy, enfrentan un terreno minado: gobiernos que buscan controlar la narrativa, corporaciones que presionan con intereses económicos y audiencias polarizadas que confunden hechos con propaganda. El riesgo ya no es solo físico —amenazas, persecuciones, censura— sino también digital: campañas de desinformación, ataques a la credibilidad y manipulación algorítmica que intentan silenciar voces incómodas. En este escenario, cada periodista que se atreve a investigar o a opinar con rigor se convierte en blanco de poderes que prefieren la oscuridad a la transparencia.

Hoy, el “ratón de biblioteca” ya no se esconde entre estantes polvorientos: se convierte en centinela de la verdad en un mundo saturado de ruido y manipulación. El periodismo de investigación, como ese roedor obstinado, roe las paredes del silencio y abre túneles hacia la transparencia.

En tiempos donde la mentira se disfraza de noticia y el poder busca domesticar la palabra, el verdadero periodista de investigación es aquel que, aun a riesgo de su vida, sigue devorando datos para que la sociedad pueda alimentarse de verdad. Porque sin ellos, la democracia no tendría cimientos, y la biblioteca quedaría vacía de futuro.