La reconstrucción pendiente

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En cada entrega de #MásAlláDelTitular, el espacio de análisis y soluciones que produzco y conduzco para CDN+, nos detenemos a diseccionar temas que laceran nuestra cotidianidad: desde la crisis de seguridad vial y las fallas en el sistema de salud, hasta los desafíos de la educación y la transparencia institucional.

El enfoque siempre es propositivo; no buscamos solo el titular escandaloso; más bien, la ruta de salida. Sin embargo, tras múltiples diálogos con expertos y protagonistas, he llegado a una conclusión inevitable: nos urge una reconstrucción social profunda. La transformación real no es un camino individual; es una obra colectiva.

La cultura es el andamiaje invisible que sostiene nuestras vidas. Se nutre de valores, creencias, normas, lenguaje, sanciones, símbolos y tecnologías. Si estos elementos están viciados, cualquier intento de mejora será apenas un parche sobre una estructura que se desmorona.

Estructuras invisibles

Para comprender por qué nos cuesta tanto avanzar, debemos mirar hacia los mecanismos del poder y la ideología. Louis Althusser, filósofo marxista francés, nos advertía sobre los "Aparatos Ideológicos del Estado".

Según Althusser, instituciones como la escuela, la familia y los medios de comunicación no son neutrales; funcionan para moldear nuestra identidad y asegurar que el sistema se perpetúe sin cuestionamientos. No somos seres aislados; somos, en gran medida, el resultado de lo que el sistema nos dicta ser.

Sin embargo, hay esperanza en la resistencia semántica. Ernesto Laclau, teórico político argentino y figura clave del posmarxismo, planteaba que la hegemonía no es estática, se construye y se disputa a través del lenguaje.

Si queremos un cambio real, debemos disputar las palabras y crear nuevos significados. En nuestro contexto local, la jurista dominicana Yidalina Tatem-Brache, defensora incansable de los derechos humanos y la equidad de género, nos recuerda constantemente que la justicia no es un regalo del poder, es una conquista que requiere romper con las estructuras tradicionales que normalizan la exclusión.

Libertad compartida

Aquí surge el gran conflicto de nuestra era: la resistencia a ser retados. En un mundo que rinde culto al "yo", la idea de una libertad que es igual para todos resulta incómoda.

La filósofa y politóloga estadounidense Wendy Brown critica cómo el pensamiento contemporáneo ha intentado convertir cada problema social en una responsabilidad puramente personal, despolitizando la esfera pública.

Bajo esta lógica, muchos confunden la libertad con el privilegio de no ser cuestionados, ignorando que mi libertad termina donde empieza la del otro. La gente quiere soluciones, pero a menudo no quiere el reto de cambiar los hábitos que sostienen el problema.

Reconstruirnos socialmente implica entender que el bienestar de uno está intrínsecamente ligado al del colectivo. No podemos exigir un tránsito ordenado mientras justificamos nuestra propia imprudencia, ni reclamar transparencia mientras alimentamos pequeñas corruptelas cotidianas. La solución debe ser estructural, valiente y, sobre todo, compartida:

No solo en datos, es en la capacidad de cuestionar las normas que damos por sentadas. ¡Educar!

Hacer de la ética y la empatía el estándar de convivencia, no la excepción heroica. ¡Normalizar!

Pasar del "yo" al "nosotros" en cada símbolo, política y tecnología que utilizamos. ¡Cambiar narrativas!

El cambio cultural es el reto más grande de nuestra generación. Es hora de que el análisis que hacemos frente a las cámaras en CDN+ se convierta en la práctica diaria de una nación que decide, finalmente, rediseñarse desde sus cimientos para que la libertad deje de ser un eslogan y se convierta en una realidad colectiva.