La reforma fiscal integral requerida

Creado: Actualizado:

En nuestro sistema impositivo actual, más concretamente en Impuesto sobre la Renta, urgen muchos cambios, además de la indexación de moda, verbigracia, constituye una aberración poco comentada y vigente desde la promulgación del Código Tributario en el 1992.

Nos referimos a la no deducción de las cargas de familia y gastos médicos. Esta lamentable omisión ha transcurrido con pocas objeciones que no han sido obstáculo para que dicho impuesto sea considerado el tributo por excelencia, pero el hecho de que un contribuyente con ingresos de cien mil pesos mensuales, soltero y sin cargas de familia pague igual que otro con la misma remuneración pero casado, y además con cuatro hijos menores de edad o incapacitado para el trabajo, es inaceptable.

No dudamos que la situación comentada, haya tenido que originar asombro, aunque a través de treinta y tres años la sociedad dominicana lo haya ha visto con aparente indiferencia, no obstante este hecho transcurrió sin ruido hasta hoy. Al respecto recordamos que fuimos de lo que frente la perspectiva del proyecto de código en preparación opinamos en nuestra columna semanal que en vez de un nuevo sistema de tributo preferíamos que se mejorara el vigente, creado mediante la Ley número 5911 que era un impuesto mixto.

Como contribución informamos que como hemos expresado en varias oportunidades, la génesis del error estuvo al crear un código tributario apartándose de la doctrina ortodoxa porque lo más conveniente siempre es tener cuenta, lo dispuesto en nuestra Constitución artículo 243: El régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas.