Opinión
Reto del huevo: Diferentes por fuera, iguales por dentro
Desde Plan International queremos invitarlos a realizar una actividad sencilla y significativa, tanto en familia como en el aula
Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, y es una excelente ocasión para unirnos en un mensaje de respeto, igualdad y dignidad para todas las personas. Además, coincide con la víspera de Navidad, un tiempo que nos invita a recordar el valor de la amistad, la familia, la hermandad y la solidaridad.
En medio de estas fechas, vale la pena preguntarnos: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?. Nuestros hijos e hijas están creciendo en un momento particularmente complejo, donde los discursos polarizados se cuelan en teléfonos, redes sociales, televisión, patios escolares y conversaciones cotidianas y que en ocasiones, superan la capacidad de padres, madres, tutores y docentes para contrarrestarlos. En ocasiones, estos mensajes pueden acercarnos e inspirar empatía o separarnos y generar rechazo.
Por eso, desde Plan International queremos invitarlos a realizar una actividad sencilla y significativa, tanto en familia como en el aula, que nos recuerde que cada persona tiene un valor único y que la diversidad, en lugar de separarnos, es una fuente de aprendizaje, riqueza y encuentro
Te invitamos a sumarte al “Reto del Huevo”, una actividad sencilla y rápida que puedes realizar en casa o en el aula, y que nos ayuda a conversar sobre dignidad, empatía y respeto. Te animamos a leer las instrucciones, realizar el ejercicio y compartir una foto del resultado en nuestras cuentas oficiales de Plan International y así, unirte a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
RETO DEL HUEVO
Materiales
Dos huevos (uno blanco y otro marrón)
Cinta adhesiva
Crayones
Platos desechables
Instrucciones para padres, madres, maestros/as y tutores.
Muestra a los niños, niñas o adolescentes los huevos y pregúntales: ¿Qué creen que tienen por dentro? Si es necesario, recuérdales que ambos tienen yema, clara y cascarón, y luego invítalos a observar: ¿Qué los diferencia por fuera? Déjales que noten las diferencias de color, tamaño u otras características.
Utilizando los crayones, pídeles que escriban cosas bonitas en uno de los huevos y palabras hirientes en el otro.
Luego, invítales a romper ambos huevos en platos separados y a mirar con atención lo que hay en su interior. Invítales a que se detengan unos segundos para observar y reflexionar que, aunque eran diferentes por fuera, son exactamente iguales por dentro.
Finalmente, con los huevos rotos, pídeles que intenten unirlos nuevamente con cinta adhesiva, tratando de que queden exactamente como al principio y pregúntales ¿Los huevos quedaron igual que al inicio? Cierra el ejercicio con esta reflexión final:
A veces, las palabras o acciones pueden lastimar más de lo que imaginamos y dejar marcas que no se ven, pero que duelen por dentro. Así como los huevos pueden romperse fácilmente, también hay personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, que pueden sentirse rotas por dentro cuando alguien les trata mal, les discrimina o maltrata.
Por eso, no debemos tratar a las personas por lo que vemos por fuera. Lo más importante está en el interior, sus sentimientos, su valor y su dignidad. En eso, todos y todas somos iguales y si podemos cuidar un huevo porque es frágil, entonces podemos cuidar mucho más a las personas que nos rodean.
Sin importar la edad, todos y todas tenemos la oportunidad de construir ambientes donde reine el respeto, la solidaridad y el buen trato. Este ejercicio es solo el comienzo para conversar sobre cómo queremos relacionarnos y para recordar que lo verdaderamente importante, está por dentro de cada persona.
¡Anímate a ser parte del reto! Y deja que la igualdad comience en tu casa, en tu escuela y en tu comunidad.