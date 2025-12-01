Salud a Ramón Alburquerque

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

De la seccional del PRM-NY, se informa que el ing. Ramón Alburquerque, 76 años, está siendo evaluado desde hace varios días en The Herbert Irving Comprehensive Cancer Center (HICCC) del Hospital NY-Presbyterian/Columbia University, ubicado en Broadway con la calle 168 en el Alto Manhattan.

A su lado 24/7, su esposa Hortensia y su hija Mónica, entre otros. Pero, una fuente enterada de su caso, pidiendo reservas, dice que se encuentra estable y en evolución favorable de su enfermedad (cáncer en el hígado).

Es atendido por uno de los médicos hepatólogos más prominentes del centro hospitalario, al igual que un prestigioso gastroenterólogo, ambos «leones» en afecciones hepáticas complejas como la cirrosis, hepatitis o cáncer de hígado.

El ing. Alburquerque contesta llamadas que les hacen familiares, amigos, políticos, funcionarios gubernamentales, profesionales, periodistas, dirigentes y personalidades de NYC, pero muchas de ellas son contestadas por familiares presentes en la habitación privada que permanece. Los médicos han recomendado restringir las visitas.

Hasta este reportero han llegado de múltiples connacionales muestras de solidaridad, oraciones y buenos deseos por su pronta recuperación. ¡Salud y bendiciones!

Ramón AlburquerqueFuente externa

Discusiones al granel entre dominicanos en NYC:

Son por doquier las discusiones, enfoques y enjundiosos análisis, que ni siquiera John Zogby, uno de los analistas políticos más prestigiosos de EE. UU. se le puede acercar a los opinólogos, sabiólogos, todólogos y sabichosos dominicanos ¡ay, ay, ay! todo por la autorización en RD para que aviones de USA operen temporalmente desde los aeropuertos dominicanos (el militar de la Base Aérea de San Isidro y el Internacional de Las Américas -AILA-).

La medida forma parte de un esquema limitado, técnico y sustentado en el marco jurídico bilateral que rige desde los acuerdos antidrogas de 1995 y su protocolo ampliado en 2003.

El acuerdo se extenderá hasta abril del 2026 a labores logísticas y de apoyo en misiones regionales de interdicción contra el narcotráfico.

Que solo incluye aviones cisterna y de transporte militar, para reabastecimiento y movilidad. No son aviones de combate ni de plataformas ofensivas, y no existe autorización para operaciones bélicas, ataques preventivos o acciones de fuerza iniciadas desde RD.

El personal estadounidense será exclusivamente: Tripulaciones, mecánicos, operadores de apoyo y personal de seguridad aeronáutica. No habrá tropas de combate ni unidades operativas desplegadas en funciones bélicas. ¡Bueeeno!

Dominicanos en NYCFuente externa

El nacionalismo en RD debe imperar:

Múltiples «compañeros revolucionarios» dominicanos que residen en NYC nos escriben. Ni quito ni pongo». Iniciamos nuestro documento con 3 profundos y claros pensamientos de Juan Pablo Duarte. 1- «Vivir sin Patria, es lo mismo que vivir sin honor». 2- «Nuestra Patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla». 3- El Gobierno debe mostrarse justo y enérgico…O no tendremos Patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional». Ese acuerdo ha sido un acto de «genuflexión» por parte del presidente Luis Abinader. Concluimos, diiicen los «compañeros, camaradas y/o revolucionarios» del patio, con el juramento del 3 de septiembre 1965 de Caamaño Deñó, elegido presidente constitucional en mayo de 1965: «En nombre de los ideales de los Trinitarios y restauradores que forjaron la RD. Inspirados en el sacrificio generoso de nuestros hermanos civiles y militares caídos en la lucha constitucionalista, interpretando los sentimientos del pueblo dominicano. Juramos luchar por la retirada de las tropas extranjeras que se encuentran en el territorio de nuestro país. Juramos luchar por la vigencia de las libertades democráticas y los derechos humanos y no permitir intento alguno para restablecer la tiranía. «Yankee go home».

El nacionalismo

Realidad indiscutible:

Otros tantos dominicanos en NYC, también nos escriben. Ni quito ni Pongo. El escarceo que han iniciado los llamados «revolucionarios» en la RD y el exterior son porque no comprenden la realidad actual de la RD, de que hoy en día dominicana está por encima de muchísimos países, tanto en América, Europa, Asia y África, entre otros lugares del mundo. Eso se debe, diiicen, al respaldo y apoyo que viene brindando EUA después de la «revolución de abril». Ustedes se imaginan si EUA hubiese puesto trabas a todo esto: Incontables familias han progresado por USA; miles de diferentes negocios han progresado por EUA; miles de profesionales forjados por EE. UU.; de los 2,874,124 que vivimos en el exterior, «los gringos» han acogido 2,398,009 -83.43%- (según el último censo del Index-2024); teniendo el mayor porcentaje de beneficios gratis, consultas médicas, medicina, internamientos, costosas operaciones, alimentos, vivienda y transporte; el 84% del total de remesas que llega a RD es desde EUA; (sobre los 10 mil millones de dólares anualmente), cantidad que ha sido consistente en los últimos años; envío de decenas de miles de furgones conteniendo alimentos, medicinas, útiles escolares, deportivos y ajuares para el hogar; el 46% de los turistas que visitan RD provienen desde USA; RD es el país con más jugadores en Grandes Ligas (940), acumulando riquezas en cientos de miles de millones de pesos, gran cantidad invertidos en el país; EUA es la principal fuente de inversión extranjera directa en RD, en turismo, zonas francas, energía, bienes raíces y telecomunicaciones; la exportación de RD a EUA está dominada por instrumentos médicos, tabaco, equipos de protección, oro en bruto, camisetas y cemento; en 2024 alcanzó más de US$11 mil millones. ¡Uff! Hay muchísimas otras cosas más, diiicen los defensores del pacto. El país se debe a USA y Abinader solo cedió con limitaciones dos aeropuertos, en vez de todos. Y ante lo expresado de «Yankee go home», nosotros proclamamos: «We're going with them».

Realidad indiscutible

Sacar conclusión: Los lectores de Entérate NY deberán sacar sus propias conclusiones.

Liderazgo de Adriano Espaillat crece:

En noviembre 2018 (+ de 2560 días) Entérate NY publicó: «Camino a convertirse en líder demócrata nacional».

Dominicanos que desde hace tiempo participan activamente en la política estadounidense sostienen que, por la trayectoria que lleva Adriano Espaillat, pronto lo veremos convertido en un líder demócrata a nivel nacional en los EE. UU. Juan Mateo Cury, Winston Hernández, Josefina de Díaz, Miguel Ángel Córdova y Luciano Paniagua -todos profesionales en distintas áreas del saber- destacan que Espaillat tiene más de 20 años ocupando posiciones legislativas en EE. UU., tanto como senador y asambleísta estatal durante varios períodos, y actualmente como congresista por Nueva York.

Según un reporte congresual divulgado a principios de este mes, Espaillat figura en el tercer lugar entre los 435 miembros de la Cámara de Representantes y en el segundo lugar entre los nuevos legisladores federales con mayor cantidad de proyectos de ley sometidos y aprobados.

El informe señala que Espaillat ha presentado 18 propuestas legislativas en una amplia variedad de temas nacionales y locales, todas dirigidas a beneficiar a los constituyentes del Distrito 13.

Recientemente, fue reelecto de manera abrumadora. Ver = https://noticia.do/enterate-ny-piquetean-a-lucia-medina-en-ny/

Adriano Espaillat

El Adriano Espaillat de hoy:

Actualmente, el congresista Adriano Espaillat, representante del Distrito 13 (Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y el noroeste del Bronx), es miembro del influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, responsable de financiar actividades vitales del gobierno federal.

Asimismo, es miembro de alto rango del Subcomité del Poder Legislativo, integra el Comité de Presupuesto de la Cámara y se desempeña como presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), que agrupa a 43 congresistas demócratas de origen hispano.

El CHC aborda asuntos nacionales e internacionales, formula políticas que impactan a la comunidad hispana y articula una agenda legislativa colectiva en los Estados Unidos.

Sus miembros provienen de: 1 de Arizona; 1 de Nevada; 2 de Nuevo México; 15 de California; 3 de Florida; 1 de Illinois; 2 de Massachusetts; 3 de Nueva Jersey; 4 de Nueva York; 1 de Puerto Rico; 7 de Texas; y 2 del Distrito de Columbia, entre otros.

El NY Times lo dice:

El pasado 10 de julio, el diario más influyente del mundo, The New York Times, destacó que Adriano Espaillat (D-13), primer y único congresista dominicano en EE. UU., es hoy «el líder latino más poderoso de Nueva York».

El periódico añadió que Espaillat respalda al candidato demócrata a la alcaldía de NY, Zohran Mamdani, y subrayó que obtener su apoyo -como representante del norte de Manhattan y del Bronx- es significativo tanto por razones simbólicas como prácticas. Por su parte, el también congresista por el Bronx (D-15),

Ritchie Torres, afirmó en ese entonces que «Espaillat goza de una merecida reputación como alguien capaz de impulsar a los votantes a acudir a las urnas en su distrito». Torres lo calificó incluso como una «máquina de participación electoral».

Mientras tanto, opinólogos en El Bronx sostienen que ahora la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (D-14) y el senador por Vermont, Bernie Sanders, buscan impulsarle como oponente a Darializa Ávila Chevalier, de 31 años, una de las líderes de las recientes protestas pro-Palestina en la Universidad de Columbia.

Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan consideran que el congresista será reelecto nuevamente porque «ha liderado la lucha para hacer que la ciudad sea más asequible para las familias trabajadoras y defender a las comunidades que a menudo se pasan por alto».

Al decir popular de la calle, «donde hay peso no se discute onza», y ambos aspirantes se verán las caras en las primarias demócratas del próximo junio. Adriano es imbatible, diiicen.

Embajada EUA-RD:

Ciudadanos estadounidenses en situación de emergencia pueden llamar 24/7 al: (809) 567-7775. Horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:15 y los viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Este número no es para consultas sobre visas.

Un valor dominicano en NY:

Harlin Bobadilla (Matute) un cibaeño 100×100 y quien prestara servicios de paramédico en la Defensa Civil de su natal San Fco. de Macorís, reside en la urbe desde hace varios años y asiste al empresario Cirilo Moronta en la fundación de su mismo nombre, prestando ayuda a los más necesitados, entre otras cosas, orientando jóvenes en el Alto Manhattan de cómo deben comportarse ante la comunidad, su familia, amigos y relacionados.

En vista de que el 75% de las actividades comunitarias, sociales, políticas, culturales, deportivas y empresariales en el Alto Manhattan son efectuadas en el Restaurant 809 (la casa dominicana) donde labora, presta asistencia, recomendaciones y servicios a varias de esas entidades, sin el menor interés.

Lo de él es servir a su gente. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre dígale: «Matute, usted es un valor dominicano en NY».

Harlin Bobadilla (Matute)

Cultura General: El catedrático universitario dominicano, Iván Gatón, destaca que de las 7,159 lenguas que existen en el mundo, el español está posicionado en el cuarto lugar, con unos 560 millones de hablantes, detrás del inglés, el mandarín y el hindi.

El español es oficial en México, España, Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Guinea Ecuatorial, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Perú, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico y RD.

En USA más de 60 millones de personas lo hablan. Es el segundo idioma más usado en las redes sociales como Facebook y Twitter, y el tercero en internet. En la actualidad, más de 21 millones de personas estudian español.

Y, junto al francés y al chino mandarín, ocupa el segundo lugar como idioma más estudiado como segunda lengua.

►Servicio comunitario: Ayuda federal para estudiantes ir a la universidad (FAFSA). Visitar = https://studentaid.gov/

►Sobre el español: Holística = Perspectiva que considera un sistema como un todo, en lugar de analizarlo separando sus partes.

►Frase: «No por mucho madrugar amanece más temprano» = Significa que no se pueden apresurar los procesos o eventos naturales para que algo suceda, debe pasar el tiempo necesario y no se puede forzar con la precipitación o el esfuerzo excesivo.

►Dólar y Euro hasta este domingo 30: Compra del dólar 62.37 y venta 63.97; Compra euro 71.45 y venta 75.59

►Combustibles: Del 29 de noviembre al 5 de diciembre: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com