San Valentín, el amor y la amistad

Mañana sábado se celebra el Día del Amor y la Amistad, en memoria del sacerdote cristiano Valentín de la Roma del siglo III quien fue ejecutado por el emperador Claudio II por violar la disposición que impedía casar a los jóvenes solteros por considerar que estando libres y sin compromisos de familia, eran mejores soldados para las causas militares de Roma.

En el año 496, el Papa Gelasio I estableció el 14 de febrero como Día del Amor, fecha de la ejecución del sacerdote, en memoria y reconocimiento a su valor y martirio. De las versiones ofrecidas sobre el origen de la conmemoración, esta es la más aceptada y con el tiempo se incluyó el concepto del valor de la amistad en la celebración de la fecha a nivel mundial.

Hay quienes atribuyen a la celebración un carácter comercial por el compromiso que crea de agradar a los seres queridos con el obsequio de regalos cuyos costos dependerán, en cada caso, de las posibilidades económicas de cada enamorado, enamorada, amigo o amiga. Pero lo cierto es que el amor, el cariño, el respeto y la consideración cotidiana hacia las personas amadas o apreciadas, constituyen el mayor regalo que podemos ofrecer en esta ocasión y siempre.