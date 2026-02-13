Estas eran las atribuciones de Miltón Cordero, el supervisor de la DEA en RD, arrestado en EE.UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Miltón Cordero, el supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) en República Dominicana, fue arrestado en Estados Unidos como parte de una investigación sobre el abuso de un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales.

Cordero fue detenido como parte de una investigación encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés), señalaron funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias AP.

Pero, ¿quié es Miltón Cordero?

Desde su cargo, Cordero tenía la responsabilidad de dirigir y coordinar las acciones antinarcóticos, así como de fortalecer la cooperación con las autoridades dominicanas en temas vinculados a la seguridad y el combate al narcotráfico.

Previo a su detención, Cordero lideraba la sede de la DEA en Santo Domingo.

Entre sus atribuciones figuraban la supervisión de investigaciones criminales, el intercambio de información estratégica y la gestión de programas conjuntos con instituciones locales.

Su rol también contemplaba la articulación con otras agencias federales estadounidenses, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), particularmente en la implementación de mecanismos especializados, entre ellos esquemas diseñados para la captación de informantes extranjeros bajo disposiciones migratorias especiales.

Embajadora Leah Francis

Se recuerda que la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, anunció el pasado jueves el cierre, hasta nuevo aviso, de la oficina de la DEA en Santo Domingo.

La diplomática informó la decisión a través de la cuenta oficial de la Embajada estadounidense, donde aseguró que la medida responde a una postura de cero tolerancia frente a cualquier señal de corrupción.

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, expresó.