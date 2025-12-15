¿Sabes el significado de esparadrapo?

Publicado por Elsa Ramírez de Miura Creado: Actualizado:

La palabra “esparadrapo”, la cinta de tela o papel que utilizamos para sujetar vendajes aparece registrada en nuestro idioma en 1601 como “espadrapo”, cambiando a mitad del siglo XVIII a como lo conocemos hoy, proveniente del italiano antiguo “sparadrappo” de las palabras “spare” que significa partir por la mitad, rasgar, y “drappo”, paño o pedazo de tela.

Del vocablo italiano antiguo “drappo”, procede “trapo” con lo que designamos un pedazo de tela.

Existen en el mundo museos de cosas que nos parecen raras. Ejemplo de esto es el Museo del Guineo, en North Beach, Salton Sea, California. Fue creado por Ken Bannister en 1976, luego de que el Club Internacional del Guineo tuviera tanto éxito llegando a 35,000 miembros, entre ellos el presidente norteamericano Ronal Regan. Otro museo raro es El Museo de Collares de Perros, en Leeds Castle, Inglaterra, con una colección de 100 collares, abierto desde 1976.

También otros en Estados Unidos son: El Museo de Arte Malo, en Somerville, Massachusetts, Estados Unidos, con una colección de lo que se ha catalogado de “arte atroz”. El Museo de Patines, en Lincoln, Nebraska, tiene la colección más grande del mundo de patines de ruedas algunos con hasta más de 200 años de antigüedad. El Museo de la Mostaza, con una colección de mostazas de todo el mundo, en Middelton, Wisconsin, fundado en 1992. Por último, el Museo Internacional de Espionaje, en Washington, DC., posee la mayor colección de artículos de espionaje.

Los gemelos idénticos no tienen las mismas huellas dactilares. Esto se debe a que durante el desarrollo en el útero, la posición, la longitud del cordón umbilical y el ritmo de crecimiento de los dedos influyen en su huella dactilar.