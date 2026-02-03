Cuando la “solución” pone en riesgo la seguridad del paciente

Creado: Actualizado:

En los últimos años hemos observado cómo personas que no son profesionales de la salud se han dedicado a dar recomendaciones y a trazar pautas, especialmente en el mundo de la nutrición. Estas personas se venden como especialistas y, últimamente, incluso prescriben laboratorios de rutina, miden niveles hormonales e, incluso, los indican como tratamiento.

Actúan como una especie de “gurús” que pretenden ir contra la medicina tradicional y basada en evidencia: contradicen todo, ofrecen soluciones “mágicas”, suplementos, dietas extremas y desequilibradas y, sobre todo, no toman en cuenta las condiciones de salud individuales de cada paciente.

Pero ¿qué ocurre cuando son profesionales de la salud quienes, de manera sorprendente, se dan a la tarea de suspender tratamientos de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o la dislipidemia y, en sustitución, deciden iniciar moléculas que aún no están aprobadas en el mercado para el control del peso?

¿Quién regula esto?

¿Es necesario recordar —solo por poner un ejemplo— que una presión arterial descontrolada puede terminar en un accidente cerebrovascular, con un déficit de movilidad permanente, sin importar la edad? ¿Que una glucosa mal controlada progresa a diabetes y a sus múltiples complicaciones? ¿Que un colesterol elevado, especialmente en un contexto de inflamación asociada a otras enfermedades y a la obesidad, favorece la formación de placas en las arterias, proceso que puede culminar en un infarto agudo de miocardio?

Me gustaría destacar tres puntos fundamentales:

Las enfermedades crónicas representan importantes factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, primera causa de enfermedad y muerte a nivel mundial. Mantenerlas adecuadamente controladas es clave para reducir dicho riesgo.

En la actualidad existen decenas de moléculas en estudio para el control del peso, muchas de ellas con resultados preliminares prometedores. Sin embargo, hasta que no se completen todas las fases de investigación que demuestren su seguridad y eficacia, no deben ser utilizadas.

A los pacientes: deben ser precavidos y prudentes. Aunque suene atractivo obtener resultados rápidos en la pérdida de peso, el camino no es suspender medicamentos indicados para condiciones preexistentes, no es utilizar moléculas aún no probadas y no es seguir pautas que ignoren el contexto integral de la salud. Hoy más que nunca debemos ser críticos, cuidadosos y acudir a profesionales verdaderamente capacitados, que ofrezcan opciones confiables, seguras y basadas en evidencia. También debemos ser más inteligentes que muchos “negociantes” que se nos presentan como soluciones milagrosas.

Esta columna forma parte de la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com | @sodonuclim