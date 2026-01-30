Cómo lavar verduras y hortalizas para uso seguro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las frutas y verduras sin lavar pueden ser nocivas para la salud al tener elementos que no son visibles a simple vista como bacterias y microorganismos o residuos visibles como tierra o polvo que se adhieren durante su cosecha o distribución.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavar las frutas y las verduras con agua potable y frotando bien la corteza para remover cualquier tipo de suciedad.

Si además de usar agua potable, te gusta desinfectar tus frutas y verduras con otros productos para mayor limpieza y seguridad, aquí te recomendamos algunos consejos publicado en el portal Familia.com.do:

¿Cómo desinfectar las verduras con vinagre?

A medio litro de agua, agrégale una taza de vinagre blanco. Pon la mezcla en un recipiente grande con tus frutas y verduras. Deja actuar por 10 minutos, retira y enjuaga con agua limpia.

¿Cómo desinfectar frutas y verduras con cloro?



Pon en un recipiente grande todas las frutas y verduras que quieras desinfectar y cúbrelas con un litro de agua y una cucharadita de cloro.

Deja que la mezcla actúe por 10 minutos y lava muy bien los alimentos con agua limpia.

¿Cómo desinfectar las verduras con limón y bicarbonato?



Agrupa todas tus frutas y verduras en un recipiente grande, cúbrelas con agua y agrega una mezcla de 2 cucharadas de bicarbonato con el zumo de 2 limones.

Espera 10 minutos y lava tus verduras con agua limpia.

Sin importar cuál de estas opciones elijas, siempre debes terminar secando muy bien tus frutas y verduras para que se conserven frescas por más tiempo