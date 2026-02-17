¿Cómo se supo la muerte de Duarte en el país?

Creado: Actualizado:

Cuando el Padre y fundador de la Patria, general Juan Pablo Duarte y Díez, estaba postrado en cama, en Caracas, Venezuela, el pernicioso germen de la guerra civil flagelaba de nuevo a su tierra amada.

El 29 de abril de 1876 había sido juramentado como presidente de la República el prócer restaurador Ulises Francisco Espaillat, uno de los hombres más dignos y cultos que han ocupado el solio presidencial.

Espaillat había llegado al poder con una gran aprobación popular, bajo la protección del general Gregorio Luperón y el Partido Azul, generando una luz de esperanza para encaminar al país hacia la paz y el progreso.

Sin embargo, el ave gris de la discordia levantaba sus alas mefistofélicas sobre los cielos de Quisqueya, y allá, en los campos legendarios del Cibao, se levantaría en armas el general Gabino Crespo, incorregible hombre de armas, salido de las entrañas de las guerras civiles, que tanto daño hicieron después de la Independencia Nacional.

En los primeros días de su gobierno, el insigne presidente Espaillat había enviado una carta al Padre de la Patria, para que retornara a su suelo natal, dándole todas las garantías de un trato digno y respetuoso a su investidura. Después tantas humillaciones, con su salud minada por la angustiosa miseria vivida en el ostracismo, esa oferta había llegado tarde.

A las tres de la mañana del 15 de julio de 1876, moría el fundador de la República, lejos de su entrañable terruño. El Diario el Aviso, de Caracas traía la siguiente noticia:

"Ha fallecido el Jeneral JUAN PABLO DUARTE, Caudillo de la Independencia Dominicana; y sus deudos y amigos que suscriben esperan de usted los acompañe a la inhumación del cadáver mañana a las 9 a. m. en la l. P. de Santa Rosalía.

Caracas, Julio 15 de 1876.

Manuel Duarte, Enrique Duarte, José Ayala, Pdo. Francisco Tejera, Dr. Federico Tejera, A. S. de Vizcarrondo, Francisco Tejera, Marcos Guzmán, Felipe Tejera, Miguel Tejera, Andrés Tejera.

Entre el Zamuro y el Pájaro".

De inmediato, ningún periódico dominicano se haría eco de tal información, pues el país estaba distraído en la lucha del gobierno contra la insurrección. El historiador Orlando Inoa, en su obra “Biografía de Juan Pablo Duarte” (editora Amigos del Hogar, 2025), explica que Duarte fue enterrado sin una representación del Estado dominicano y que no hay constancia de que se acompañara el féretro de la bandera nacional.

Debo aclarar que, al momento de la muerte de Duarte, el gobierno dominicano no tenía un consulado en Venezuela, pero sí había un representante, Alejandro Angulo Guridi, quien era el agente confidencial. No he encontrado evidencias de que Guridi haya tenido comunicación con Duarte. (Ver expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, año 1876, Archivo General de la Nación).

Sería el 21 de julio de 1876 cuando llegó la noticia de la muerte de Duarte, en el vapor Caracas, según las anotaciones de Orlando Inoa.

Inoa, en su magistral obra, se queja de que el historiador José Gabriel García, quien formaba parte del Gabinete de Espaillat, desaprovechó la oportunidad para escribir una nota luctuosa, y agrega que fue Manuel de Jesús Galván, ministro de Relaciones Exteriores, quien escribió el anuncio oficial de la muerte en la Gaceta Oficial, número 131, del 21 de julio de 1876.

Sin embargo, fue el 27 de julio cuando las hermanas Rosa y Francisca Duarte enviaron una carta al presidente Espaillat anunciándole la muerte de su hermano. Esa carta habría llegado a manos del presidente en la mitad del mes de agosto, tal y como se desprende de la respuesta dada por el jefe de Estado, en epístola fechada el 24 de ese mes y que dice así:

“A Rosa y Francisca Duarte, Caracas

Apreciadas señoritas:

Está en mi poder su carta del 27 de julio último, y, aunque muy ocupada mi atención actualmente por la conmoción interior que tiene en armas todo el país, no ha dejado de hablarme al corazón.

Uno de mis primeros pensamientos al llegar a la Presidencia fue el de llamar la atención nacional sobre la suerte del mártir del patriotismo que acaba de sucumbir en ese país. Pero aún no he tenido tiempo sino de ir tanteando el nuevo terreno que pisara y ya el torbellino de las revueltas ha absorbido todos mis cuidados, y es en estas circunstancias que recibo la triste nueva de que ha muerto el ilustre prócer de la independencia, general Juan Pablo Duarte….” (Ulises Francisco Espaillat, Escritos y Epistolario, Biblioteca de Clásicos, editora Corripio 2002).

El primer periódico que publicó la información fue El Nacional, en una nota necrológica del 28 de julio de 1876, escrita por Apolinar Tejera, y citada por Inoa en su obra.

El acta defunción fue publicada en los “Apuntes de Rosa Duarte”, compilados por Emilio Rodríguez Demorizi, Carlos Larrazabal Blanco y Vetilio Alfau Durán, editada en 1870, y dice así:

ACTA CIVIL DE LA MUERTE DE JUAN PABLO DUARTE DIEZ

(REGISTRO PRINCIPAL, Caracas. Parroquia de Sant Rosalía. Defunciones 1876, acta no.106, fl. 28).- "Miguel Piña, primera autoridad civil del municipio de Santa Rosalía hago constar: que hoy quince de julio de mil ochocientos setenta y seis se ha presentado ante mi, Vegas Fernández y Compañía, industriales y vecinos de la Catedral, manifestando que ha fallecido el GENERAL JUAN PABLO DUARTE, hoy a las tres de la madrugada entre las esquinas del Samuro y el Pájaro; de las noticias que he podido adquirir aparece que el finado tenía sesenta años de edad, soltero, industrial y natural de la República de Santo Domingo e hijo legítimo de Juan José Duarte y Manuela Diez, difuntos.-El Jefe Civil M. Piña-El Secta. Andrés Socarrás ".