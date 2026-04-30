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Dada la insistencia de los honorables diputados en aprobar un proyecto de ley que autoriza al Estado a pagar deudas a contratistas por obras ejecutadas sin contrato a partir de 1996, que ya fue observado y devuelto al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader debido a que no establecía con claridad el origen de los recursos con los que se saldarían esas deudas, alguien debe decir, para no cuestionar las buenas intenciones que hay que suponerle a su autor, que tanta amabilidad confunde en estos tiempos donde casi nadie hace nada por nadie de manera gratuita o altruista, mucho menos si están de por medio los políticos y el dinero público, huérfano de dolientes en este país.

Pero no es momento de ofenderse sino de explicar mejor, con argumentos más convincentes, porqué es tanta la insistencia y cuál es el motivo de la prisa, lo que no solo provoca desconfianza en la opinión pública sino que se ha reflejado también en las falencias elementales que presenta el cuestionado proyecto de ley. Que, dicho sea a propósito, ha sido defendido a capa y espada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien se mostró optimista y confiado en que en esta ocasión el nuevo proyecto no será observado por el Poder Ejecutivo, pues según explicó se acordó una solución conjunta con el gobierno para hacerlo viable, pero no libre de suspicacias, agrego yo; la creación de una comisión evaluadora que sería la responsable de determinar, caso por caso, si corresponde el pago de la deuda que se le reclama al Estado.

Si eso significa que lo aprobarán de todas maneras, por encima de las críticas que ha recibido, la más reciente de la Fuerza del Pueblo, que les vaya bonito y se preparen para las consecuencias. Y que alguien anote, “para los fines correspondientes”, la fecha de aprobación y también los nombres de los integrantes de esa comisión evaluadora, tanto por el poder que tendrán como por las tentaciones a las que se verán expuestos, de las que ojalá puedan salir bien librados.