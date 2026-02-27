Tito: guerra al Gobierno

Creado: Actualizado:

El presidente de la ANPA, Víctor Hugo Hernández (Tito), ex-secretario de Agricultura y ex-director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer, le acaba de “declarar la guerra” al Gobierno del presidente Luis Abinader, al ir en busca de apoyo de la oposición política. Esta semana se reunió con el ex-presidente Danilo Medina, presidente del PLD, y con Miguel Vargas, del PRD. Ambos le expresaron su apoyo a la lucha de la ANPA (Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios) por aumento salarial, reposición de cancelados, pensiones para cientos de agrónomos viejos y enfermos y otras reivindicaciones.

El ex-presidente Hipólito Mejía le dio su respaldo a la lucha de la ANPA. Tito ha encabezado protestas frente Aricultura y al Palacio Nacional. Se recuerda que Tito Hernández volvió el año pasado a la presidencia de la ANPA apoyado principalmente por el Frente Agropecuario del partido de Gobierno, y los agrónomos del PLD, el PRD, la Fuerza del Pueblo y otros. Algunos miembros del gremio y otros observadores dudan que Tito Hernández logre conseguir por ese camino las reivindicaciones que demanda para los profesionales agropecuarios. Recuerdan que recientemente hubo un cambio de ministro en Agricultura, que es la figura principal del sector agropecuario oficial y quien es el funcionario que puede llevarle al presidente Abinader cualquier inquietud o propuesta de los agrónomos para analizarla y determinar lo que se podría hacer en beneficio de esos profesionales, de cuya situación el jefe del Estado tiene conocimiento. Solo nos queda esperar a ver qué pasa.