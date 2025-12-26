No todos los políticos son iguales

Creado: Actualizado:

Me había propuesto no tratar el tema político en lo que resta del año, pero las circunstancias me obligan a desistir de mi propósito antes situaciones y acciones de algunos cuestionables personajes que consiguen primera página por ofrecer una compra de alimentos a una humilde anciana que clamaba a Dios por no tener asegurada su cena de navidad.

Parecería que con ese publicitado acto realizado con fondos asignados por el Estado a través del “barrilito”, se resolvía la carencia de los cientos de miles de dominicanos que pasaron su “noche buena” sin tener que cenar a pesar de la existencia de los comedores económicos, Inespre y otros paliativos como los programas de asistencia social que con orgullo proclaman los gobiernos como la solución de la pobreza en el país.

En adición, lo más molesto es la cara dura de algunos políticos propiciadores y beneficiados de grandes actos de corrupción quienes , ante el caso Senasa, se presentan como los mayores críticos de esos criminales hechos propios de un sistema corrupto que ellos propiciaron en su oportunidad creando estructuras judiciales de impunidad que procuran generar en la población la percepción de que todos los políticos y gobernantes son iguales, apreciación que me resulta difícil aceptar hasta prueba incontrovertible de lo contrario.