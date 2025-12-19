La procuradora tranquiliza al país

Creado: Actualizado:

La afirmación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en el sentido de que Ministerio Público no ha otorgado criterio de oportunidad ni tiene acuerdos con ninguno de los encartados en el expediente del fraude contra el SENASA, lleva tranquilidad a quienes entendemos que un expediente de tanta trascendencia, por las implicaciones criminales contra la salud de los más pobres, debe manejarse buscando sanciones ejemplarizantes contra todos los responsables de un crimen que puede considerarse de lesa humanidad.

Algunos políticos de oposición que se frotaron las manos cuando el caso salió a la opinión pública porque, a su entender, este degradaba al presidente Abinader y a todo su gobierno, han tenido que bajar el tono de sus discursos oportunistas ante la actitud del primer mandatario de apoyar a la justicia y abogar para que caiga sobre los responsables de la acción delictiva, todo el peso de la ley, desvinculándose del principal cerebro del fraude, quien fue una persona de su entorno.

Confiamos en que las sentencias contra todos los responsables de este crimen, incluso los delatores, sean ejemplarizantes para los funcionarios públicos y relacionados del sector empresarial, de manera que quienes pretendan lucrarse indebidamente de los fondos del erario, lo piensen dos veces, antes de hacerlo.