Las triples fronteras del Cono Sur en nuestro continente y en otros lugares

Dentro de los conocedores de la teoría del Estado Max Weber ha señalado, de manera prístina, que “el Estado es el organismo que ejerce el monopolio de la violencia legítima en un territorio determinado” y, por vía de consecuencia, la frontera es la coordenada geográfica que define el alcance del territorio de un país o Estado.

Normalmente la frontera separa países vecinos de tal suerte que los territorios no se solapan unos sobre otros; es decir, que bajo condiciones normales matemáticamente se pueden considerar como conjuntos cuya intersección es el conjunto vacío o sea que, normalmente, no hay ningún espacio común entre estados vecinos. Sin embargo, en la llamada “Triple Frontera” del Cono Sur convergen Argentina (con su ciudad Puerto Iguazú), Brasil (con su ciudad Fox do Iguazú) y Paraguay (con su ciudad “Ciudad del Este”).

Esta situación anómala fue generada por remotas decisiones históricas como lo fue la definición de los límites de los territorios que eran colonias del imperio español que siendo la metrópolis dividió los terrenos de sus colonias de manera arbitraria asignándole un extenso tamaño al llamado virreinato del Río de la Plata que era lo que mayormente se convirtió en la República Argentina en adición a esa división hecha por España ocurrió también una guerra en que los poderosos Argentina y Brasil se unieron a Uruguay formando la llamada “Triple Alianza” creándose así una guerra del mismo nombre en la cual la Triple Alianza poderosísima militar y económicamente arrasó con el país más débil que fue Paraguay y en esa contienda el total de muertos fue de 400,000 correspondiendo 300,000 caídos a Paraguay que quedo con una población de hombres prácticamente nula con un proporción de tres mujeres por cada varón lo que incidió en una desaparición casi total de la población. Empero esta frontera no es única en el continente americano ya que más al norte existe otra triple frontera constituida por Brasil, Colombia y Perú básicamente integrada por terrenos de la rivera del río Amazonas, siendo el poblado de Leticia donde se convergen esos tres países y que se configura básicamente en las épocas de sequía. Adicionalmente en esa misma zona en las cercanías del Amazonas existe otra triple frontera en que participan Brasil, Colombia y Guyana.

Las triples fronteras existen en todas partes del mundo por tanto mencionaré varias del continente europeo como la de Hungría, Austria y Alemania, también la otra de Holanda, Bélgica y Alemania. Adicionalmente para abordar el tema desde otro punto de vista procederé a mencionar las dobles fronteras tales como la existente donde España y Francia convergen en Andorra. Adicionalmente debo mencionar otra doble frontera muy particular, no repetible, que se genera cuando la soberanía inglesa y la española convergen en Gibraltar generando, tal como ya mencioné, una doble frontera creada por acuerdos geopolíticos entre grandes potencias de distintas épocas que valoraban a Gibraltar por su privilegiada ubicación que resultaba ser de trascendental importancia estratégica dentro del flujo de excepcionales rutas marítimas comerciales y militares.