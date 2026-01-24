Trump y su “nuevo mapa de EE. UU.”

Creado: Actualizado:

En medio de una agenda bien cargada por temas como el de Venezuela, la invitación del presidente colombiano, sus advertencias a Cuba, Canadá y el envío de una flota cerca de Irán, entre otros, el presidente de EE. UU., Donald Trump, reiteró a la Unión Europea su plan de anexionarse Groenlandia.

Tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco del Foro de Davos, en Suiza, Trump dijo haber logrado un preacuerdo sobre Groenlandia, “bueno para EE. UU. y la OTAN”, según palabras del mismo mandatario, quien bajó su tono sobre los aranceles y la fuerza militar.

Ubicada al norte de Canadá, Groenlandia -territorio semiautónomo de Dinamarca- tiene 2 millones 166,086 kilómetros cuadrados y unos 56 mil habitantes. Es la isla más grande del planeta y goza de petróleo, minerales y tierras raras. Aunque el presidente de EUA ha apelado al tema de la seguridad frente a Rusia y China en sus afanes de tomarla. Un contraste es que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien puso precio a la isla, no ve mal este paso pues así se opacan sus acciones en Ucrania.

La crisis por el “pedazo de hielo”, como llamó Trump a la isla, amenaza con agrietar el “compañerismo” que en otros tiempos mostraron EE. UU. y Europa en destruir países como Irak, Afganistán y Libia, por citar algunos. No se sabe bien qué pactó Trump con Rutte, pero ya el hombre de la Casa Blanca ha llegado lejos y días pasados mostró un nuevo mapa de EE. UU. (quizás obra de la IA) donde “las barras y las estrellas” cubren Canadá, Venezuela y Groenlandia.