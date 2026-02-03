Hace frío: descubre los mejores caldos caseros para nutrir y calentar el cuerpo”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En medio de las bajas temperaturas que se sienten en gran parte del país, nada resulta más reconfortante que un buen caldo casero. Expertos en nutrición y gastronomía destacan que estas preparaciones no solo abrigan el cuerpo, sino que también aportan nutrientes esenciales para fortalecer el sistema inmunológico.

Según el portal especializado Tua Saúde, los caldos tradicionales, preparados con vegetales frescos y proteínas ligeras, ayudan a mantener el equilibrio energético y favorecen la digestión en épocas de frío. Además, constituyen una alternativa económica y práctica para las familias.

Tres recetas sencillas

1. Caldo de pollo con verduras

• Ingredientes: pechuga de pollo, zanahoria, apio, papa y un toque de cilantro.

• Beneficio: aporta proteínas magras y vitaminas que fortalecen las defensas.

2. Caldo de vegetales mixtos

• Ingredientes: zanahoria, calabaza, repollo y papa.

• Beneficio: rico en fibra y antioxidantes, ideal para quienes buscan opciones vegetarianas.

3. Caldo de pescado ligero

• Ingredientes: filete de pescado blanco, cebolla, tomate y pimientos.

• Beneficio: fuente de omega-3 y minerales, recomendado para mantener la energía estable.

Tradición y salud

La Harvard Chan School of Public Health señala que las sopas y caldos, cuando se preparan con ingredientes naturales y bajos en grasas, forman parte de una dieta equilibrada que ayuda a prevenir enfermedades crónicas.

En tiempos de frío, estos platos sencillos se convierten en aliados de la salud y la tradición culinaria, recordando que la cocina casera sigue siendo un refugio cálido y nutritivo para toda la familia.