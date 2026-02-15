La verdadera libertad

Creado: Actualizado:

Es lamentable que, por falta de conocimiento, nuestros antepasados caminaron fuera de la voluntad de Dios cayendo en el pecado y dejando consecuencias que pasaron de generación en generación. Pero nosotros no estamos llamados a seguir ese mismo camino. Nuestro llamado es reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Él rompió toda cadena y nos hizo verdaderamente libres.

Tenemos que entender que nuestra vida comienza a tener sentido cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, quien murió y resucitó para rescatarnos de toda maldición que nos era contraria.

Por eso no debemos aceptar nada que esté fuera de su voluntad. Valoremos su sangre, porque ella es la señal de que tenemos una herencia eterna, y no nos conformemos con lo temporal.

Levantémonos en fe y rompamos todo yugo de esclavitud que no nos permite vivir en libertad, en el nombre de Jesús.