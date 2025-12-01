Los víveres pueden bajar de precio

Creado: Actualizado:

Hoy lunes primero de diciembre una libra de yuca cuesta RD$34, la yautía blanca $85, la amarilla $80, el ñame $70, la auyama $65 y el plátano verde $30. Estos estratosféricos precios impiden invitar a un suculento sancocho.

Pero la situación se soluciona aplicando una estratégica política de amplio fomento agrícola, en dos vertientes: Aumentando la producción expandiendo la frontera de cada cultivo y elevando la productividad introduciendo cultivares de altos rendimientos.

Ejemplo: Colombia tiene la variedad de yuca AGROSAVIA Cumbre 3, que llega a producir 46.7 quintales por tarea. Este país sudamericano posee un rendimiento histórico de yuca de 21 qq/ta.

Mientras en República Dominicana es de 10.8 qq/tarea.La ley general económica plantea que subiendo la oferta se bajan los precios. Sería conveniente que el presidente Abinader visite el Ministerio de Agricultura y desde allí decrete el 2026 Año del Fomento Agrícola.