Vivienda social, la portentosa obra de Abinader

Como una forma de evitar que la gente recuerde sus 5 gobiernos de nepotismo, corrupción e impunidad y del descalabro institucional que dejaron, los dirigentes de oposición corren un relato mentiroso que enarbolan frente a la verdad y que usan medios y redes para vestirlo engañosamente con un ropaje vérité.

Sin el menor sonrojo van a la TV y mandan notas a los medios tratando de desmentir la portentosa obra de infraestructura levantada por el presidente Luis Abinader y el gobierno del PRM y aliados, mintiendo una y otra vez, para que algo quede.

Otro ejemplo sobre cómo el actual gobierno ha construido más y mejor que ellos es el caso de la vivienda de carácter social.

Cuando el 12 de octubre de se dio a conocer que 488 familias se convirtieron en dueños de sus apartamentos, en el Residencial Ciudad Real Ecológica, SDE, el gobierno del presidente Luis Abinader sobrepasó las 20 mil 575 viviendas a familias necesitadas de una morada digna.

Tener una casa propia, un techo que cobije a su familia, es para el dominicano su más anhelado sueño, y al lograrlo su más importante activo, pues además de asiento familiar, el inmueble es un instrumento a mano para resolver urgencias o financiar iniciativas económicas.

Las 20 mil 575 viviendas entregadas por Luis superan las 18 mil 815 de Leonel en tres períodos de gobierno -y que incluyen las 12 mil dejadas a nivel de terminación por Salvador Jorge Blanco; y casi duplicó las 11,468 construidas en 22 años por Joaquín Balaguer.

La siguiente tabla, elaborada con datos del sector vivienda y con informaciones periodísticas no puede ser más contundente:

Cantidad de viviendas construidas por años de gobierno

Luis Abinader 20,575 5 años

Leonel Fernández 18,815* 12 años

Joaquín Balaguer 11,468 22 años

Hipólito Mejía 11,184 4 años

Danilo Medina 9,825 8 años

Antonio Guzmán 8,754 4 años

