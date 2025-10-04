Policías que mataron a 5 en Santiago les quitaron hasta los celulares a los testigos «para destruir evidencias», según el MP

  • Hoy
Policías que mataron a 5 en Santiago les quitaron hasta los celulares a los testigos «para destruir evidencias», según el MP

Con el propósito de obstruir las investigaciones y destruir las evidencias, los 11 policías imputados de homicidio voluntario en La Barranquita, provincia Santiago, no solo se llevaron los videos de cámaras de seguridad de los negocios de la plaza comercial y los predios donde ocurrió el hecho.

Según el Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción contra los agentes, el 10 de septiembre de 2025, el día que se produjeron los supuestos asesinatos, los uniformados también se llevaron los celulares de civiles que grabaron los acontecimientos.

El documento indica, además, que los encartados Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, Adrián Miguel Villalona Pineda, Alvaro Paredes Panlagua, quienes están adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Policía Nacional, en Santo Domingo, «se dirigieron hacia laciudad de Santiago de los Caballeros a realizar ima operativo sobre el supuesto caso de tráfico de armas que llevaba dicho departamento en curso».

Una vez, llegaron a Santiago, se dirigieron hacia la Subdirección Regional de Investigación, Policía Nacional, en esa ciudad cibaeña, se reunieron con los imputados: Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Feliz Feliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad, José Octavio Jiménez Peña, miembros adscritos a la Dirección Central de investigaciones Criminales en Santiago, específicamente en el parqueo donde están establecidas las oficinas Dirección Central de investigaciones Criminales (Dicrim) para coordinar el «operativo«.

Esa labor fue informada a los testigos como un operativo contra una presunta banda que planificaba un atraco. «De lo que se salvó», le dojeron algunos agentes a varios civiles luego del hecho, según la solicitud del órgano acusador.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Policías que mataron a 5 en Santiago les quitaron hasta los celulares a los testigos «para destruir evidencias», según el MP
Policías que mataron a 5 en Santiago les quitaron hasta los celulares a los testigos «para destruir evidencias», según el MP
4 octubre, 2025
Policías vinculados en muerte de 5 hombres en Santiago justificaron el asesinato, según expediente
Policías vinculados en muerte de 5 hombres en Santiago justificaron el asesinato, según expediente
4 octubre, 2025
La Policía Nacional relanza operativo “Garantía de Paz 2.0” en Santiago
La Policía Nacional relanza operativo “Garantía de Paz 2.0” en Santiago
4 octubre, 2025
Wilson Camacho sobre caso de La Barranquita: «Se trató de una ejecución extrajudicial»
Wilson Camacho sobre caso de La Barranquita: «Se trató de una ejecución extrajudicial»
3 octubre, 2025
Aplazan coerción contra 11 policías acusados de matar a cinco hombres en Santiago
Aplazan coerción contra 11 policías acusados de matar a cinco hombres en Santiago
3 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 03 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 03 de octubre de 2025

MLB reportó 70 millones de fanáticos

MLB reportó 70 millones de fanáticos

El Behemot trumpista

El Behemot trumpista

Estamentos militares, diplomacia, geocomunicación y otros elementos de control global. (5)

Estamentos militares, diplomacia, geocomunicación y otros elementos de control global. (5)

La salud: el más amenazado de los derechos sociales

La salud: el más amenazado de los derechos sociales

Apagones forever

Apagones forever

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo