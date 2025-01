Qué se dice

Faride pasó la prueba.- Los que dudaban que Faride Raful pudiera “dar la talla” en Interior y Policía deben estar hoy convencidos de que sus dudas carecían de fundamento, pues la exsenadora por el Distrito Nacional ha demostrado la firmeza necesaria para dejarlos a todos convencidos de que pasó la prueba. Y qué bueno que Faride le haya “cogido el piso” al cargo por que así gana la sociedad dominicana, que merece una vida mas tranquila y segura, en la que todos respetemos la ley y, mas que nada, que respetemos el derecho de los demás, de los otros, a vivir en paz.

Eso aplica para el dueño de colmadón que si se lo permiten amanecería vendiendo bebidas alcohólicas a los tígueres, para los que creen que la vida es un teteo perpetuo aunque nadie duerma en el vecindario, y por supuesto también para los delincuentes que mantienen en zozobra a muchos de nuestros barrios. Es por eso que de seguro llevará tranquilidad a mucha gente el que la ministra haya dejado en claro que bajo ninguna circunstancia permitirá que estos se adueñen de nuestras calles, ya que “se les va a enfrentar”.

Y así ha estado sucediendo. Baste decir que en el 2024 los intercambios de disparos sacaron de circulación para siempre a 120 presuntos delincuentes, 36 mas que en el 2023. Pero en lo que va del mes de enero la zafra lleva el mismo ritmo, pues han caído abatidos once, lo que casi duplica a los seis que en el 2023 murieron en el primer mes del año.

No tendría que repetirlo aquí porque se ha cansado de denunciarlo Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero muchos de esos enfrentamientos que nadie se ocupa de investigar ni verificar son en realidad ejecuciones extrajudiciales. La doctora Raful no necesitaría mucho tiempo para confirmar lo que acabo de señalar, ni tampoco para darse cuenta de que esa “política” para enfrentar la delincuencia no solo no resuelve el problema sino que es además incompatible con el Estado de Derecho en el que se supone vivimos.