Ranking deuda pública y bonos soberanos

Aunque el 3 de septiembre publiqué un articulo sobre el tema de la deuda pública en los últimos veinte años, el debate reciente entre el presidente Abinader y economistas de la oposición obliga a precisar algunos montos y examinar cómo ha cambiado la composición de la deuda por tipo de acreedor.

Durante la administración de Leonel Fernández la deuda entre 2004-2012 aumentó en US$12,582.4 millones, con un incremento promedio anual de US$1,572.8 millones. En terminos del PIB la deuda aumentó de 28.9% a 31.8%.

En los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader hago el análisis extrayendo el año 2020 por cuanto la pandemia redujo el PIB en US$10,271.8 millones y el stock de deuda aumentó en US$8,679.8 millones, el mayor salto en dos décadas.

Puede leer: Ya es tarde para un crecimiento del PIB de 3.0%

En las administraciones de Danilo Medina entre septiembre de 2012 y diciembre de 2019 elevó la deuda en US$16,646,1 millones, con un promedio anual de US$2,378 millones. La deuda aumentó de 31.8% a 40.3% del PIB

El gobierno de Luis Abinader entre diciembre 2020 y agosto 2025 ha elevado la deuda en US$15,560.6 millones, con un promedio anual de US$3,332.0 millones. En este caso la deuda disminuyó de 50.1% del PIB a 46.9%, gracias al crecimiento económico y la apreciación cambiaria.

Respecto a la afirmación del presidente Abinader de que se ha endeudado para amortizar “el 80% de la deuda heredada”, los datos no la respaldan. Si se hubiese amortizado tanto, el monto total de la deuda habría disminuido, y ha ocurrido lo contrario. De hecho, para 2026 las fuentes financieras ascienden a RD$401,767.8 millones, de los cuales 69% se destinará a cubrir el déficit fiscal y 24% amortizar deuda.

Un aspecto crucial es el cambio en la composición por acreedores. A diferencia de la deuda multilateral (Banco Mundial, BID etc.) y bilateral (deuda con gobiernos). Ambas en lo adelante “deuda oficial”, con menores tasas de interés y sujeta a un mayor control, los bonos soberanos implican mayores tasas y menor supervisión.

En el gobierno de Leonel Fernández el stock de bonos aumentó de US$1,405 millones a US$2,466.6 millones, representando solamente el 12.8% de la deuda total, mientras la deuda oficial era el 51.7%. Su crecimiento promedio anual fue de apenas US$132.7 millones.

Durante el mandato de Danilo Medina, los bonos se dispararon a RD$16,511.1 millones, con un aumento promedio anual de US$2,006.4 millones, cambiando la proporción: la deuda oficial cayó al 19% y los bonos subieron al 46% de la deuda total de Sector Público no Financiero.

En la actual gestión los bonos emitidos aumentaron de US$22,164.9 en diciembre de 2020 a US$33,685.2 millones agosto 2025, con un crecimiento promedio anual de US$2,466.9 millones. Hoy, la deuda oficial apenas representa el 17% y los bonos 56% de la deuda total.

Las cifras revelan que este Gobierno encabeza el “top one” del mayor endeudamiento anual y el único en que los ingresos totales no cubren los gastos corrientes.

Si continúa esta tendencia de déficits crecientes y deuda acelerada, sin una reforma fiscal integral que reorganice el gasto, privilegie la inversión productiva y reduzca gradualmente el déficit, el país terminará enfrentando una situación de insostenibilidad fiscal y posible crisis de deuda.