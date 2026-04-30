Premian a conductores de motocicleta capacitados en seguridad vial

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inDrive reafirmó su compromiso con la seguridad vial, la educación y el bienestar de su comunidad mediante una iniciativa de formación que benefició a más de 1,000 conductores registrados en su plataforma en el país.

En colaboración con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y Nippy, la compañía llevó a cabo un taller virtual enfocado en educación vial.

Durante la jornada, los participantes recibieron herramientas prácticas sobre normas de tránsito y buenas prácticas de conducción responsable, con el objetivo de reducir riesgos en la vía y fomentar una cultura de movilidad más segura en las ciudades donde opera inDrive.

“La seguridad de nuestra comunidad es una prioridad. Capacitar a más de 1,000 conductores es un paso concreto hacia la reducción de riesgos en las vías y la construcción de ciudades más seguras. En inDrive seguiremos apostando por la educación y la colaboración como pilares para transformar la movilidad”, afirmó Frank Avendaño, Country Representative para República Dominicana.

Para incentivar la participación en los cursos, se realizó una ceremonia de reconocimiento dirigida a conductores que utilizan motocicletas, en la que se entregaron cascos homologados, bonos de combustible y certificados donados por InDrive.

Estas acciones contribuyen directamente a la protección y seguridad de quienes generan ingresos a través de la plataforma.

Estas capacitaciones forman parte del acuerdo que la empresa Nippy tiene junto a Enevial para promover la educación vial en todos los conductores de motocicleta profesionales de República Dominicana.

El evento fue el lanzamiento oficial del Movimiento Mayo Amarillo en la República Dominicana, una campaña global que tiene por objetivo concientizar acerca de la importancia de la seguridad vial.

Desde inDrive destacaron que la implementación del curso se encuentra completamente alineada a la estrategia para promover soluciones de movilidad más seguras, sostenibles y centradas en las personas que impulsan desde la compañía.

A través de la educación, la colaboración con actores clave y la implementación de acciones concretas, la compañía continúa consolidándose como un aliado comprometido con el desarrollo urbano responsable.

Con programas como este, inDrive busca elevar los estándares de seguridad en el sector y contribuir activamente a una movilidad más consciente, inclusiva y segura para todos.