Inician segunda fase del programa Sectores Iluminados más Seguros en San Carlos

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Carolina Mejía inició la segunda fase del programa Sectores Iluminados Más Seguros, entregando 318 luminarias LED en más de 40 calles intervenidas del sector de San Carlos.

Esta segunda etapa del programa busca instalar 10 mil luminarias para terminar de iluminar en su totalidad las vías y sectores del Distrito Nacional, para que los ciudadanos puedan transitar sintiéndose más seguros y compartir en horas de la noche en los distintos espacios.

“San Carlos es hoy un sector más iluminado y más seguro”, dijo Mejía entre los aplausos de los asistentes.

Asimismo, la ejecutiva municipal hizo un recorrido por varias viviendas y negocios de la barriada para palpar la satisfacción de los comunitarios.

Con inmensa alegría, los comunitarios le externaron su agradecimiento por las acciones en diferentes áreas que ha tenido la ejecutiva municipal en San Carlos durante su gestión.

Al acto también asistió el coronel Diego Pesqueira, presidente del Consejo Directivo del Club Deportivo y Cultural San Carlos, quien manifestó su gratitud porque estas luminarias entregadas por Carolina se convierten en mayor seguridad para el sector.

También dijo presente el director de Desarrollo Comunitario, Raymond Rodríguez y los regidores Giancarlo Vega, Yovany Moya, Junior “Nuno” Castillo y María Laura Báez.

La primera fase del exitoso programa concluyó con alrededor de 10 mil luminarias LED colocadas en 23 sectores y 11 avenidas y 200 cámaras de videovigilancia monitoreadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1.

La alcaldesa ha encabezado entregas de las lámparas LED en Los Ríos, Zona Universitaria, Manganagua, ensanche Luperón, San Gerónimo, El Milloncito, Las Praderas, El Vergel, Bella Vista, Evaristo Morales, Rosmil, El Millón, Piantini, ensanche Julieta, Altos de Arroyo Hondo II, El Cacique, Los Cacicazgos, Mirador Sur, Mar Azul, Miraflores, ensanche Carmelita y 30 de Mayo. Además, en las avenidas Cayetano Germosén, Monumental, Tunti Cáceres, Abraham Lincoln, Núñez de Cáceres, entre otras.

La alcaldía ha llegado hasta este populoso sector de San Carlos a través del programa La Alcaldía Llega a Ti, dándole la oportunidad de que puedan expresar sus quejas y luego un operativo médico social fruto de esta visita.