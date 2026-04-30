ADP e Ideice forman alianza para potenciar la investigación educativa en el país

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La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) firmaron un convenio marco de cooperación Interinstitucional con el objetivo de fortalecer los procesos de investigación, evaluación, capacitación, divulgación científica y difusión educativa, sustentados en las experiencias técnicas, metodológicas y empíricas de ambas instituciones.

El convenio también busca generar evidencias científicas pertinentes y contextualizadas, que incidan de manera directa, en la toma de decisiones de las políticas públicas educativas. Para estos fines, contempla la creación y el fortalecimiento de observatorios educativos, así como la participación conjunta en precongresos, congresos nacionales e internacionales, programas de investigación territorial como “Conoce tu Regional Investigando”.

Asimismo, el convenio incluye el acompañamiento, veeduría, apoyo a iniciativas y programas educativos desarrollados por ambas instituciones, entre las que destacan Escuela Abierta y Activa y las acciones dirigidas a la educación de personas jóvenes y adultas.

El director ejecutivo del Ideice, doctor Jesús Andújar Avilés, destacó que esta alianza permitirá la participación del magisterio en programas estratégicos de la institución, como los “Fondos Concursables de Evaluación e Investigación” y “Conoce tu Regional Investigando”, iniciativas orientadas a descentralizar la investigación educativa, fortalecer las capacidades locales y generar evidencias desde las comunidades educativas.

“Este convenio establece compromisos concretos y estratégicos. Desde el Ideice, asumimos la responsabilidad de acompañar y apoyar a la ADP para fortalecer los procesos de investigación, evaluación, capacitación, divulgación científica y difusión educativa, alineados con las políticas educativas del Ministerio de Educación”, expresó Andújar Avilés.

Agregó que “no puede haber educación de calidad sin evidencias, investigación rigurosa y docentes empoderados como productores de conocimiento. En ese sentido, la ADP, como organización que agrupa y representa al magisterio nacional, es un aliado natural y estratégico para avanzar hacia una educación más pertinente, equitativa e inclusiva”.

Sostuvo que un componente esencial de este acuerdo es la promoción del perfil del docente investigador, mediante procesos de formación, investigación-acción y acompañamiento técnico, que permitan a los maestros investigar su propia práctica, generar soluciones contextualizadas, aportar datos y análisis al debate educativo nacional.

Asimismo, se contempla la apertura de espacios para la publicación y divulgación científica, facilitando la socialización de los trabajos de investigación desarrollados por docentes en revistas especializadas, jornadas científicas y otros escenarios académicos, contribuyendo al reconocimiento del magisterio como actor clave en la producción de conocimiento educativo.

Declaraciones del presidente de la ADP

Por su parte, el presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, señaló que los docentes aportarán su experiencia en observación, monitoreo y veeduría educativa, especialmente en aspectos relacionados con las condiciones laborales, el desempeño docente, el clima escolar y las prácticas pedagógicas.

Indicó, además, que la ADP promoverá la participación activa y permanente del magisterio en investigaciones, evaluaciones y programas impulsados en el marco del convenio.

“Organizar y participar en talleres, seminarios, precongresos y congresos orientados a la difusión de resultados y buenas prácticas, así como colaborar en el acompañamiento y seguimiento de programas y actividades del Ideice, incluyendo Escuela Abierta y Activa, la educación de personas jóvenes y adultas y los proyectos de investigación territorial”, afirmó el presidente de la ADP.