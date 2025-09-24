En Los Praditos, la basura nunca falta

Los residentes del barrio Los Praditos, en Santo Domingo, aseguran estar cansados de repetir la misma queja: la acumulación de basura que invade sus calles y mantiene en descontento a toda la comunidad.

Durante un recorrido con miembros del periódico HOY Digital para la serie especial «Hoy en tu barrio», los residentes del sector indicaron que la recogida de basura en zona ha sido una de sus mayores fuentes de descontento.

«No es que no pasen los camiones de basura. La verdad hay que decirla. Pero es ellos duran demasiado tiempo sin pasar por aquí. Esta es una zona muy poblada. Necesitamos esos camiones todas las semanas», reveló María Martínez.

María, moradora de Los Praditos por más de 20 años, reveló que la comunidad necesita una mayor presencia de los camiones de basura, argumentando que la alta densidad poblacional y la gran cantidad de desechos que se tiran diariamente en las calles han empeorado la situación.

Falta de contenedores de basura en Los Praditos

En ese sentido, algunos residentes del sector Los Praditos han señalado que la zona necesita urgentemente más contenedores de basura en varias de sus calles. La falta de estos recipientes, afirman, incentiva a la gente a arrojar los desechos directamente en la vía pública, empeorando la crisis sanitaria.

La ausencia de contenedores de basura fuerza a los residentes a tirar los desechos en las calles, en esquinas o en cañadas, creando una acumulación de basura que sirve como caldo de cultivo para ratas, cucarachas y mosquitos.

«La gente tira la basura porque no ve dónde la pueden botar. El dominicano de por sí es muy cochino. Pero si encima no hay donde tirar la basura, no hay donde soltarla», el joven Alexis Fortuna.

Alexis Fortuna. Foto: Olga De La Cruz.

Denunció que en muchos callejones y zonas aledañas los vecinos arrojan sus desechos directamente a las cañadas. Además, señaló que aquellos que tienen patios suelen quemar la basura a cualquier hora del día, sin mostrar preocupación por las repercusiones que esta acción pueda tener.

La quema de basura es una de las mayores preocupaciones del sector Los Praditos porque libera contaminantes tóxicos al aire que son perjudiciales tanto para la salud humana como para las estructuras y edificios cercanos.

Con el tiempo, los residentes temen que esto pueda provocar brotes de enfermedades como el dengue, el zika, el cólera y otras enfermedades. Por lo cual, algunas personas recurren a la quema de basura, empeorando la calidad del aire y contribuyendo a problemas respiratorios y otras afecciones entre la población.

Basura en la calles de Los Padritos. Foto: Olga De La Cruz.

Piden respaldo de la Alcaldía

Debido a la preocupación provocada por la acumulación de basura en el sector, los moradores han solicitado a la Alcaldía del Distrito Nacional que le proporcione al barrio varios contenedores, así como se dispongan camiones de basura para recolección diarias en el sector.

«En la calle #11, la 10#, la #8 y en la principal, se necesitan varios vagones de para botar la basura. Esas calles están todas sucias porque la gente tira la basura donde se le da la gana. Queremos que nuestra comunidad esté limpia y decente y además sería bueno que los camiones pasen todos los días. Le pedimos a la Alcaldía del Distrito que cumplan su trabajo y ayuden a la gente de Los Praditos», añadió María Martínez.

Los residentes de Los Praditos esperan que las autoridades dominicanas tomen «cartas en el asunto» y preparen medidas que puedan mejorar las condiciones sanitarias en las zonas principales.

