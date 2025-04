Desde la madrugada del martes, República Dominicana atraviesa días de dolor y consternación, tras el trágico colapso del techo del centro nocturno Jet Set, donde 221 personas murieron mientras disfrutaban de la música en vivo de Rubby Pérez, “la voz más alta del merengue”.

Tal es el caso del cantante El Blachy quien anunció a través de sus redes sociales sobre el cese de sus actividades.

A continuación el comunicado:

Con el corazón en duelo y profundamente consternado por la trágica pérdida de vidas ocurrida tras el colapso del techo en la discoteca Jet Set, donde partieron figuras valiosas como nuestro eterno Rubby Pérez (la voz más alta del merengue), así como representantes del ámbito político, empresarial, deportivo y social, he tomado la decisión de suspender todas mis presentaciones tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.



A partir de hoy, y durante toda la Semana Santa, cesaré completamente todas las actividades artísticas como muestra de respeto y luto ante esta dolorosa tragedia que enluta a nuestra nación.



Hoy no hay tarima, no hay fiesta, no hay alegría… solo silencio, reflexión y respeto por quienes ya no están.

También el artista Héctor Acosta (El Torito), ha pospuesto el concierto que tenía pautado para el sábado 12 de abril en la provincia Monseñor Nouel como un acto de solidaridad ante la tragedia.

Lee más: Jet Set: Hermano de Rubby Pérez dice artista todavía está dentro de los escombros

«Todo mi corazón, todo el sentimiento de solidaridad esta con los familiares de las personas que han perdido la vida en esta tragedia que vive el país el día de hoy. En nombre de mi familia, de mis músicos, y de mi provincia estamos con ustedes», publicó.

«Conformidad a todos los familiares de los fallecidos, y que los que Dios les ha permitido estar bien, pido que lo siga protegiendo. Siento mucho dolor porque Esto es algo que nos ha tocado el alma y el sentimiento de dominicanidad a todos. H.A», añadió.

Igualmente, el bachatero Eudis el invencible también dio a conocer los cambios en su agenda de trabajo.

«Estamos duelo nacional todas las actividades pública y privadas suspendida hasta segunda orden», expresó.

El Pianista y compositor dominicano Rafael Solano dijo que la presentación artística titulada «A Puerto Plata por amor», que tenía previsto realizarse en la Plaza Independencia este jueves 10 de abril, a partir de las 6:00 de la tarde, ha quedado suspendido y su nueva fecha será dada a conocer en los próximos días.

También Wason Brazoban expresó que «todas mis actividades en abril (dial, Tracadero, Juan Dolio), quedan suspendidas. Que en esta Semana Santa sea la más santa de todas y que Dios esté con nosotros».

La medida fue tomada luego de que se declarara duelo nacional, tras el colapso del techo del emblemático centro nocturno de la capital.

Presidente del Senado apoya suspensiones

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, expresó su apoyo a la suspensión de las actividades programadas para Semana Santa.

De los Santos consideró que, en un contexto de duelo nacional, es inapropiado mantener celebraciones populares, ya que el país aún se encuentra conmocionado por la magnitud del suceso.