CHIQUI VICIOSO, VOZ DE LA RESISTENCIA (A propósito de su antología La luz de ciertas horas)

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Cecilia Domínguez Luis.

Conocí a la poeta Chiqui Vicioso, escritora y diplomática dominicana, en un recital que junto a la poeta, también dominicana, Lauristely Peña, ofreció en la Librería de Mujeres de Santa Cruz de Tenerife el día 24 de julio de este mismo año.

Desde el principio me sorprendió su naturalidad, su fuerza poética y su defensa a ultranza de su identidad, de la mujer y de todo lo humano.

Al final del recital, y después de haber dialogado con el público asistente, tuvo la generosidad de regalarme unos conmovedores poemas-río, que con el título Camden- ciudad donde está enterrado Walt Whitman, y hoy no es ni la sombra de lo que era- nos lleva en una suerte de peregrinación reivindicativa, que es también un homenaje a García Lorca y su oda al gran poeta americano: …y tú “bello Walt Whitman” duermes “a orillas del Hudson”,

Desafortunadamente los libros de Chiqui Vicioso no llegan a estas perdidas islas, a pesar que en su currículo se hace constar que es miembro de la Orden de Don Quijote, de la Sociedad Nacional Hispánica Sigma Delta Pi, desde el 21 de abril del año 2004. Gracias a la poeta que me dio su dirección web, pude entrar en su página y “bajarme” algunos de sus libros.

Pensé que una manera de conocer parte de su obra era leer su antología, de ahí que empecé por La luz de ciertas horas, un libro publicado por Ediciones Aguadulce de Puerto Rico en 2018.

Inicié su lectura saltándome el prólogo. Siempre lo hago para no sentirme condicionada. Una vez que acabo el libro, regreso al prólogo para ver en que coincido o no con el o la prologuista. En el caso de esta antología, prologada por Adalber Salas, un poeta, ensayista y traductor de ascendencia canaria, muy conocido en estas islas, fueron más las coincidencias.

Al empezar los poemas de Eva/Sión/Es me di cuenta de que la afirmación de la insularidad aparece ya desde el primer poema, lo que reafirma en el XXIV cuando escribe:

Toda dolor

toda islas

patria de un interior

donde el único lindel

es lo azul de mi nostalgia.

Insularidad y memoria, reivindicación de lugar y de las mujeres de su imaginario. Mujeres reales, mujeres míticas con las que se reencuentra, de las que se hace eco, y en las que, incluso, se metamorfosea:

Sherezada

revivo las mil y una noches

del insomnio

Oyá del ulular del viento

de Ochún y Yemayá

hija y ahijada

en la ruta de las esclavas

reencontré a mis madres

Lo insular reivindicado la lleva a lo universal que es, además, femenino:

Tengo el útero por frontera

de África

Asia

Europa

el ritmo interno de gaitas

cítaras

tambores

de lo que he sido

y renacido

resonancias

Y de su afirmación, entre lo incierto y su certeza pasa a Un Extraño Ulular Traía el Viento, un hermosísimo libro en el que nos traslada a su infancia, donde todo era el instante, amaneceres únicos y múltiples, y mientras la niña pregunta por ese misterio de la existencia, un extraño ulular traía el viento, verso que va a repetirse en varios de los poemas de este libro antologado, en el que la poeta forja su identidad unida al paisaje y a lo cotidiano, en un trampolín de adolescentes esperanzas.

Y sin embargo, un extraño ulular traía el viento, es esa intuición certera de un futuro, hoy ya presente, en un lugar y un tiempo donde afirmarse en la memoria de sí misma, con nuevas presencias que la ratifican en la vida.

De esta forma aparece su Poética en la que se libera de sus “retóricas” ataduras, para volver a sus raíces: ”Y vuelves al regazo de las vides/ donde la madre aloja su secreto/Silenciosa/en las voces que yo quiero.”

Y esas voces son las de Salomé, Julia, Sylvia, Alfonsina, Delmira….

De esta manera la poesía aparece como objeto único que le permite ser y estar, reconocerse y resistir, porque la poesía

…cuartea esta realidad de cuaresma

Se levanta temprano sin odiar

Este sol que nunca tuvo infancia

Un último verso que me remite, inevitablemente al también último verso de Antonio Machado en: “Estos días azules/ y este sol de la infancia.”

La poeta sigue insistiendo en la defensa de esa naturaleza que nos identifica, la que nos enraíza a la vida, en las preguntas sobre su propio yo, cuyas respuestas desea encontrar en lo que la rodea, en las palabras, la suyas y las de los otros, y también en sus silencios.

Llega así a La luz de Ciertas Horas, que da el título a su antología puertorriqueña, con una serie de poemas cortos que se entrelazan, magistralmente, que se complementan para ofrecernos ese universo propio donde habita, donde el sonido de las rosas/sostiene nuestro espíritu.

Un universo que se ha ido llenando de voces como las de Vallejo, Sylvia Plath, Alfonsina o Lezama.

La poesía de esta poderosa antología boricua, (lamentablemente no pudimos “bajar“ de su pagina web la antología cubana de toda la poesía de Chiqui que se llama “Cantares de la Pasión Lícita”, publicada por la editorial La Honda, de Casa de la Américas, en el 2011) , invita a un viaje muy particular, lleno de palabras y silencios, de naturaleza y mar que nos desborda y nos mueve a recordar lo efímera pero también hermosa y fecunda que puede ser nuestra existencia , porque como ella misma afirma en una de las hermosas imágenes que pueblan este libro: Somos puerta de entrada al infinito.

La potente voz de Chiqui Vicioso es la voz de la reivindicación, de la resistencia firme al olvido de lo que fuimos y lo que somos. La voz que se pregunta y nos pregunta por nuestra condición de seres extraviados en un mundo cada vez más deshumanizador.

Por eso la presencia y la palabra de esta poeta se nos hacen tan imprescindibles.

Cecilia Domínguez Luis

Dra. en Filologia Hispánica, Universidad de La Laguna, Canarias.

Premio Canarias de Literatura, 2015.

Presidenta Ateneo de la Lengua.

Miembro Consejo de Redacción de las Revistas literarias Fetasa y ACI, de la Academia Canaria de la lengua.

Santa Cruz de Tenerife, Octubre de 2025