Eco: El fascismo

Fue una felicidad encontrar entre mis regalos el libro: Umberto Eco: Contra el Fascismo. Eco es el intelectual italiano de mayor renombre internacional y en la conferencia que dictó en la Universidad de Columbia, en Abril de 1995, pensada para un público norteamericano conmocionado con el descubrimiento de que en el país, USA, existían organizaciones paramilitares y militares de extrema derecha abiertamente fascistas.

En este artículo les resumo sus 14 claves para reconocer el fantasma del fascismo eterno, para que "el futuro no se parezca a nuestro peor pasado. Una invitación a la memoria para que nunca demos algo por superado", con el objetivo, según Eco, de "desenmascarar y apuntar con el índice a cada una de sus formas nuevas, todos los días,en todos los rincones del mundo". Y, cito:

1."-EL CULTO A LA TRADICIÓN: El tradicionalismo es más antiguo que el fascismo. Es una reacción al racionalismo clásico, Como consecuencia ya no puede haber avance del saber porque la verdad ha sido anunciada de una vez por todas y lo único que podemos hacer es seguir interpretando su oscuro mensaje. Es suficiente mirar el texto fundacional de cualquier movimiento fascista para encontrar a los principales pensadores tradicionalistas.

2.-´IDEOLOGÍA BASADA EN “SANGRE Y TIERRA”. Rechazo de la modernidad como negación de los valores espirituales tradicionales, de la Ilustración y la Edad de la Razón. En este sentido el fascismo se puede considerar como irracionalismo.

3.- SOSPECHA DEL PENSAR, Sospecha de la cultura en la medida en que se identifica con actitudes críticas, por eso la declaración de Goebbels, artífice del aparato cultural de Hitler: "Cada vez que escucho la palabra cultura saco la pistola" y de expresiones como "Muera la inteligencia", "las Universidades como guarida de comunistas. La sospecha de los intelectuales ha sido siempre un síntoma de fascismo de ahí que su mayor empeño sea el de acusar a la cultura moderna de haber abandonado los valores tradicionales.

4.-EL DESACUERDO COMO TRAICIÓN. El facismo no puede aceptar el pensamiento crítico. El espíritu crítico realiza distinciones y distinguir es señal de modernidad donde el desacuerdo es un instrumento para el progreso de los conocimientos.

5.-MIEDO A LA DIFERENCIA.La diferencia y desacuerdo son signos de modernidad. El fascismo explota y exacerba el miedo a la diferencia. El primer llamado de los fascistas es contra "los intrusos". El fascismo es pues racista por definición.

6,-MOVIMIENTO DE LAS CLASES MEDIAS FRUSTRADAS. El fascismo surge de la frustración individual o social, por las crisis económicas o humillación política o el miedo a la presión de los grupos sociales subordinados. En una época en que los antiguos proletarios están convirtiéndose en pequeña burguesía, el fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría.

7.-El NACIONALISMO. A quienes carecen de una identidad social, el facismo les dice que su único privilegio, el más vulgar de todos, es haber nacido en el mismo país. Además los únicos que pueden ofrecer una identidad a la nación son los enemigos, ahí surge su obsesión con los complots, posiblemente internacionales contra la supuesta identidad nacional y su apelación a la xenofobia. En USA predomina la obsesión con el complot (y en Santo Domingo ni hablar).

8.- HUMILLACIÓN FRENTE A LA RIQUEZA Y FORTALEZA DE LOS RICOS Y FUERTES. Los privilegiados como enemigos. O demasiado fuertes o demasiado débiles. Necesidad de derrotarlos, evaluar la fuerza del enemigo. Señalamiento de los judíos e ingleses como prototipos.

9.- VIDA PARA LA LUCHA. La vida como guerra permanente, enemiga del pacifismo. Derrota del enemigo como garantía del control del mundo

10.- ELITISMO, como aspecto típico de toda ideología reaccionaria. El elitismo aristocrático como desprecio por los débiles. Liderazgo de los fuertes basada en la debilidad de las masas que "merecen ser dominadas". Desprecio de los subalternos, nuevo elitismo social.

11.- HEROÍSMO COMO NORMA. El héroe como ser excepcional. Culto al heroísmo que es culto a la muerte, por eso el lema de los falangistas !Viva las Muerte!. Muerte anunciada como mejor recompensa para una vida heroica. Impaciencia fascista que consigue a menudo que quienes mueran fueran los demás.

12.- OBSESIÓN con la sexualidad. Machismo y desdén por las mujeres y condena intolerante de costumbres sexuales como la homosexualidad.

13.- POPULISMO CUALITATIVO. Los individuos no tienen derechos. Exaltación del "pueblo" como entidad monolítica que expresa la voluntad común, el pueblo como ficción teatral. Hoy el populismo es televisivo o de Iternet como "voz del pueblo" . Desprecio por los gobiernos parlamentarios. Duda sobre la legitimidad de los parlamentos como voz de los pueblos.

14. FASCISIMO como nuevo lenguaje. Léxico pobre y sintaxis elemental con el objetivo de limitar los instrumentos para el razonamiento crítico y complejo. Predominio de los "reality shows".

Termino con Delano Roosevelt: "Si la Democracia americana deja de progresar como una fuerza viva, intentando mejorar día y noche con medios pacíficos las condiciones de nuestro ciudadanos, las fuerzas del fascismo crecerán en nuestro paz. (4 de noviembre de 1938)".