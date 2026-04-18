Gilgamesh: poética del poder y tragedia de la finitud

Publicado por OFELIA BERRIDO Creado: Actualizado:

El llamado Poema de Gilgamesh es uno de los artefactos discursivos más complejos desde el punto de vista histórico, lingüístico y simbólico. Su naturaleza híbrida ha suscitado un debate persistente. ¿A qué género corresponde: es un mito, un registro histórico, un poema, una crónica o pura ficción? La respuesta, lejos de ser unívoca, revela su riqueza. Gilgamesh es una epopeya mítica con sustrato histórico, es decir, una construcción narrativa que parte de la figura de un rey de Uruk que habría gobernado hacia el 2700 a.C. Esta obra mediante procesos de transmisión oral y reelaboración literaria, se convierte en un relato simbólico sobre el poder, la amistad, la muerte, la inmortalidad y la búsqueda de sentido. Desde el punto de vista del análisis crítico del discurso, la obra funciona como un dispositivo ideológico que legitima formas tempranas de autoridad, pero también como una reflexión pre- filosófica sobre los límites de la condición humana.

Uno de los aspectos más fascinantes del poema es su condición de obra sin autor individual en el sentido moderno. No puede atribuirse a un “escritor” único, sino a una tradición acumulativa. Sin embargo, se reconoce una versión relativamente canónica atribuida al escriba babilónico Sin-leqi-unninni, quien habría compilado y sistematizado el texto hacia el segundo milenio a.C. Esta versión estándar, escrita en acadio sobre tablillas cuneiformes, se basa en relatos sumerios antiguos que circulaban de forma independiente. El hecho de que la obra sea el resultado de una sedimentación textual refuerza su carácter polifónico: múltiples voces, épocas y cosmovisiones confluyen en un solo cuerpo narrativo. Desde una perspectiva lingüística, el tránsito del sumerio al acadio no es meramente un proceso mecánico de traducción, sino ideológico: implica una reconfiguración semántica y cultural. El texto que conocemos es ya una reinterpretación, lo que introduce una distancia entre el “hecho histórico” y su representación discursiva.

Formalmente, pertenece al género de la epopeya: presenta un héroe de dimensiones extraordinarias, hazañas que trascienden lo humano y una estructura narrativa amplia organizada en tablillas o cantos. Sin embargo, su contenido está profundamente imbricado con elementos míticos: dioses que intervienen en la acción, criaturas sobrenaturales, viajes al más allá. Al mismo tiempo, hay un anclaje histórico en la figura del rey de Uruk. No es historia, porque no busca la verificación factual, sino la construcción de sentido; no es simple mito, porque incorpora una dimensión política concreta; no es novela, porque carece de la subjetividad moderna y de la psicología individualizada propia de ese género. Es, en esencia, un discurso fundacional que articula memoria, poder y cosmovisión.

La obra se organiza en una secuencia de episodios que responden a una lógica de transformación del héroe. Sin embargo, el punto de inflexión es la muerte de Enkidu, amigo del rey. A partir de ese momento, la epopeya se desplaza de la acción externa a la introspección existencial. Gilgamesh emprende una búsqueda desesperada de la inmortalidad, que lo lleva hasta Utnapishtim, sobreviviente del diluvio. Este tránsito de la épica heroica a la meditación sobre la muerte constituye uno de los rasgos más innovadores del texto: la conciencia de la finitud como motor narrativo. La obra puede leerse como un viaje iniciático: el héroe atraviesa pruebas, desciende simbólicamente al inframundo y retorna con un conocimiento transformador, aunque no con el objeto de su búsqueda. La imposibilidad de alcanzar la inmortalidad redefine el sentido del poder: no como dominio absoluto, sino como aceptación de los límites humanos.

El personaje de Gilgamesh se destaca por su gran densidad simbólica. Representa la tensión entre lo humano y lo divino, entre la hybris (desmesura) y la conciencia moral. Su evolución lo convierte en uno de los primeros personajes “complejos” de la literatura: no es estático o plano, sino que se transforma a lo largo del relato. Enkidu, por su parte, encarna la naturaleza primigenia, la alteridad necesaria para que el héroe se reconozca a sí mismo. Su muerte funciona como catalizador del cambio psicológico de Gilgamesh. Desde una perspectiva estructuralista, ambos forman un par binario: civilización/naturaleza, rey/salvaje, cultura/instinto. Los dioses, lejos de ser figuras trascendentes en sentido teológico, actúan como agentes del orden cósmico, pero también como entidades arbitrarias.

Utnapishtim, por su lado, es uno de los personajes más densos. Es el portador del saber límite. pertenece al arquetipo del “sabio inmortal” o “sobreviviente elegido”. En términos narratológicos, es un personaje umbral: no es un dios, pero tampoco es ya un hombre común. La función simbólica de Utnapishtim es extraordinariamente precisa: representa la imposibilidad de la inmortalidad como proyecto humano universal. No es simplemente “el que vive para siempre”, sino: la prueba viviente de que la inmortalidad no es accesible por voluntad, esfuerzo ni heroísmo. Esto es clave. Su existencia no abre una puerta; la cierra. Dentro de la estructura del relato cumple tres funciones fundamentales: En primer lugar, es guardián del conocimiento último: el secreto de la vida eterna. En segundo, es desmitificador del heroísmo. Hasta ese punto, Gilgamesh cree que la grandeza (fuerza, hazañas) puede vencer cualquier límite. Utnapishtim desmonta esa lógica: la inmortalidad no se conquista. Y finalmente, es instructor del límite humano. Gilgamesh es el poder, la acción, la hybris; Utnapishtim, el conocimiento, la quietud, el límite. Son figuras en tensión. En términos más profundos: Utnapishtim es un dispositivo discursivo que delimita el campo de lo posible.

El lenguaje es altamente simbólico. Las imágenes del bosque de cedros, el diluvio, la planta de la vida operan como núcleos semánticos que condensan significados múltiples. El tono oscila entre lo épico y lo elegíaco. Si bien las primeras tablillas exaltan la heroicidad, las últimas introducen una tonalidad melancólica que anticipa reflexiones filosóficas posteriores. Este desplazamiento tonal es clave para entender la profundidad del texto. La figura del rey, inicialmente opresiva, es reformulada a través del sufrimiento y la pérdida. Se sugiere que el buen gobernante no es aquel que ejerce poder absoluto, sino aquel que comprende su condición humana. Asimismo, el texto articula una ideología del límite: frente a la aspiración de trascendencia, se impone la aceptación de la mortalidad. Esta idea puede interpretarse como un mecanismo de control social: la inmortalidad queda reservada a lo divino, mientras que los humanos deben encontrar sentido en la vida terrenal y en la construcción de obras duraderas (como las murallas de Uruk). El texto no cuestiona la estructura de poder, sino que la reformula y la legitima, enseñando que el verdadero valor del gobernante radica en aceptar su condición y ejercer su dominio con sabiduría. De este modo, el poema funciona como un dispositivo ideológico que define lo posible, orienta la conducta y consolida un orden social jerárquico, características propias de un discurso hegemónico en el sentido planteado por Antonio Gramsci.

Desde el punto de vista literario, el Poema de Gilgamesh destaca por la riqueza simbólica de sus personajes y la profundidad de sus temas. Desde una perspectiva crítica, revela las tensiones entre poder y humanidad, entre deseo de trascendencia y aceptación de la finitud. En última instancia, la pregunta que atraviesa toda la obra sigue siendo vigente: ¿qué significa ser humano frente a la muerte? Y es precisamente esta capacidad de interpelar al lector a través del tiempo lo que convierte a Gilgamesh en una obra fundacional: no solo de la literatura, sino del pensamiento humano.

Nota: Sugerimos la lectura del artículo publicado el sabado 21 de marzo de 2026

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