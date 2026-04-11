Guillermo Piña-Contreras: novelas, estudios y pasión por la literatura dominicana

Publicado por MIGUEL ÁNGEL FORNERÍN Creado: Actualizado:

En distintos momentos me he acercado a la obra de Guillermo Piña-Contreras con el interés de conocer a un escritor que comencé a leer en mi adolescencia. Con el paso del tiempo, sus estudios, traducciones, novelas y artículos configuran un accionar en la literatura dominicana que revela la importancia de una obra tejida sin ruido y sin pausa.

Desde la memoria de lector recuerdo algunas entrevistas que realizó a escritores como Franklin Mieses Burgos y Manuel Rueda, publicadas en la sección “Palotes” de la revista ¡Ahora!, que llevaba junto a Enriquillo Sánchez a finales de la década de los setenta. Estas entrevistas, junto a otras diez, conforman el libro Doce en la literatura dominicana, donde figuran Pedro Mir, Héctor Incháustegui Cabral, Domingo Moreno Jimenes, Juan Bosch, Marcio Veloz Maggiolo y Abelardo Vicioso, entre otros.

Dar la palabra a estos autores, interrogarlos y esperar sus respuestas, permite advertir la confluencia de varias generaciones, desde 1920 hasta 1960. Allí coinciden la escritura postumista, la sorprendida, la del 48 y las innovaciones de los setenta. En su edición definitiva de 2015, el libro recupera una antología planificada por el autor y no incluida en la primera edición. Con más de quinientas páginas, traza el rumbo de la literatura dominicana del siglo XX.

Su estudio sobre Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván, constituyó una puesta al día de la crítica previa. Luego vendrían aportes como los de Doris Sommer y Franklin Gutiérrez. Sin embargo, la lectura de Piña-Contreras introduce una perspectiva renovadora al vincular la obra con la historia de manera más profunda. La novela ha suscitado múltiples estudios, pero su interpretación logra una cala inédita en la narrativa dominicana.

En la crítica de Piña-Contreras, el libro no es solo una obra, sino una forma susceptible de revelarse a través del análisis literario como objeto de creación. Esto se aprecia en su estudio de La Mañosa (1936), de Juan Bosch, donde compara las versiones dominicana y cubana de la editorial La Verónica. Este trabajo no solo es un hito editorial, sino un ejercicio de heurística literaria que demuestra conocimiento, rigor y pasión.

Como estudioso de Juan Bosch, destaca su labor como director de las obras completas del autor. En cuarenta tomos cuidadosamente editados, se perfila un legado fundamental para la literatura dominicana. No se trata de una edición ornamental, sino de un corpus que servirá de modelo para proyectos similares, como el de Pedro Henríquez Ureña.

La obra ensayística de Piña-Contreras también se manifiesta en sus ediciones de autores como Tomás Hernández Franco y Francisco Ramos, así como en textos como Juan Bosch, político a su pesar y En primera persona: entrevistas a Juan Bosch. Su trabajo editorial confirma una vocación crítica sostenida.

Al abordar su narrativa, no podemos limitarnos a la enumeración de temas. Estamos ante una escritura que exige ser leída en su espesor textual, en una maquinaria verbal que convierte la novela en espacio de pensamiento. He sostenido que la narrativa dominicana no ha sido exclusivamente agrarista: la ciudad ha sido un centro de gravitación. En ese contexto, Piña-Contreras articula ciudad, cultura y lenguaje en diálogo con la contemporaneidad.

En El Caribe al fondo, encontramos una novela arraigada en la vida dominicana, no desde el costumbrismo, sino desde las transformaciones de la clase media tras la Era de Trujillo. La ciudad deja de ser escenario para convertirse en estructura de sentido donde se configura el sujeto moderno.

En este espacio introduce el género policial, no como imitación, sino como reescritura. El crimen y la investigación funcionan como dispositivos que convocan al lector, quien deja de ser pasivo y se convierte en cómplice, reconstruyendo el enigma.

En La reina de Santomé, la historia adquiere otro registro. Ambientada en San Juan de la Maguana, la novela recrea un microcosmos nacional. A través de la mirada de un niño, se configura como memoria y relato de formación. Pero esta memoria está atravesada por el poder, la ideología y las formas en que el trujillismo se infiltra en la vida cotidiana.

La novela no es una simple crónica de provincia, sino una reescritura del metarrelato nacional. La historia se vive desde los márgenes y se convierte en experiencia. En este sentido, la obra dialoga con lo que he planteado en otros estudios sobre el entrecruzamiento de historia y literatura, donde la narración se convierte en espacio de refiguración de la experiencia histórica.

Otro elemento central es la presencia de la cultura: arquitectura, artes visuales y discursos simbólicos atraviesan su narrativa, generando un entramado intertextual. No se trata de textos cerrados, sino de espacios abiertos donde convergen múltiples lenguajes.

Por ello, debemos superar una crítica que se limita al elogio del autor y olvida el texto. La obra de Piña-Contreras exige lectura activa, interpretación y reconfiguración. Nos obliga a asumir el papel del lector en toda su complejidad, tal como he señalado en Las palabras sublevadas, donde el lector participa en la construcción del sentido.

En última instancia, su narrativa forma parte del esfuerzo de la literatura dominicana y caribeña por comprenderse a sí misma. Nos encontramos aún en el inicio de una historia literaria contemporánea, y autores como Piña-Contreras contribuyen a perfilar ese espacio con conciencia estética y rigor intelectual.

Ese es el destino de toda obra verdadera: ser leída, discutida y cuestionada. En ese ejercicio abierto se juega también el sentido de nuestra literatura.