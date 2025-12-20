Los hermanos Puello de Castro: Gabino (1816-1847)

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Duleidys Rodríguez Castro

Según Víctor Garrido Puello, biógrafo y descendiente de los Puello de Castro, “el matrimonio Martín Puello-Merced de Castro dio a nuestras guerras de independencia en el general José Joaquín Puello el mejor estratega de esas guerras; en el general Gabino Puello, un conspirador atrevido y un comandante intrépido; y en el general Eusebio Puello, uno de los militares más famosos de su tiempo”.

Gabino Puello de Castro inició su carrera militar en las milicias organizadas por el gobierno haitiano. Para 1838 ya era sargento mayor del regimiento 31, integrado por “morenos libres”, y fue comandante en armas de Samaná.

Se establece como su lugar de nacimiento Puerto Rico y como fecha 1816. Aunque su acta de nacimiento no ha sido encontrada, existe constancia de que sus padres se encontraban en San Juan, Puerto Rico, al menos entre 1809 y 1811.

Ejerció los oficios de zapatero y músico. Tocaba el clarinete y aprovechaba precisamente esta ocupación para disfrazar sus actividades revolucionarias. Según Víctor Garrido Puello, su clarinete quedó bajo el resguardo de su sobrina, la maestra normalista Ana Josefa Puello.

Gabino Puello de Castro era hijo legítimo de Martín Joaquín Puello Castro (10 de noviembre de 1782-1864) y de María Merced de Castro. Ambos eran esclavos de Cándida de Castro, según consta en el acta de bautismo de María Candelaria Puello de Castro, hija de la pareja. Su padre Martín Joaquín Puello era hijo natural de María Antonia de Castro.

La propietaria, Cándida de Castro, estaba emparentada con Felipe Benicio Fernández de Castro y procedía de viejas familias hidalgas de la colonia. Según consigna Larrazábal Blanco, su más lejano antecesor fue Melchor de Castro, quien junto a su hermano Baltasar llegó en 1511 a La Española. Felipe Benicio Fernández de Castro nació en la ciudad de Santo Domingo el 23 de agosto en 1779, hijo de Pedro Fernández de Castro y Coca y María Guridi y Frómeta. Por lo general firmaban de Castro y abreviaban el Fernández. Los de Castro emigraron a Puerto Rico y posteriormente a Cuba a raíz de la ocupación haitiana, razón por la cual tres de los hermanos Puello nacieron en Puerto Rico.

Gabino tuvo al menos seis hermanos: José Joaquín (1805-1847), Eusebio (1809, Puerto Rico-1871, Cuba), Julián (n. 1811, Puerto Rico), Calixto Martín (n. 14 de octubre de 1817), María Candelaria (n. 1820), quien casó el 3 de enero del 1853 con Juan Francisco Acevedo, hijo de Juan de Rosario y Juana Bautista Morales, y José Eleuterio (n. 18 de abril de 1823), quien casó con María Altagracia Jorge, hija de Manuel Jorge y Petrona Altagracia Mejía, con quien procreó a José Ricardo, Merced Bernardina, María Asunción, Manuel de Jesús y Antonio María Puello Jorge.

A pesar de que Víctor Garrido Puello afirma que sobre los Puello “nada sabemos concretamente del tronco originario”, señala dos líneas de interés investigativo: una, a través de Andrés Pueyo y Uríes, quien fue durante 35 años regente de la Real Audiencia, y la otra mediante Pedro Puello, decano de los oidores de la Real Audiencia. Al mismo tiempo, refiere que “los rasgos fisonómicos de los cuatro hermanos observados en sus fotografías, descubren el predominio de la sangre materna de raza blanca.”

En realidad, no sabemos a cuáles fotografías podría referirse, pues no aportó ninguna en su libro. Al parecer solo se conserva una fotografía de Eusebio que evidencia su fenotipo negro. De igual manera, el acta de bautismo de Julián Puello de Castro señala tanto a los Puello como a los de Castro como “pardos”; de la misma manera, se registra en el acta de bautismo de Martín Puello la descripción de su madre María Antonia Puello como “morena”. Con toda probabilidad, los hermanos Puello eran negros y nacieron esclavos.

Gabino Puello tuvo al menos siete hijos: con Ana Ortega procreó a Francisca Puello Ortega (m. 1934), María Merced (n. 23 de septiembre 1837) y Eustaquio de los Santos Puello Ortega (n. 02 de noviembre de 1841), quien casó con Margarita Jiménez y fueron los padres de la maestra normalista Ana Josefa Puello Jiménez (25 de julio de 1865-21 de agosto de 1953).

Con Salomé Eraso procreó a Amelia, quien casó con Ángel Gen; Agustina (n. 02 de mayo de 1843), quien a su vez procreó a Enrique (n. enero de 1864), y a María Nicolasa Puello Eraso (n. 05 de diciembre de 1839).

Con Juana Rivera procreó a Ramona (n. 31 de julio de 1831) y Félix (1847-1882), de profesión militar, quien casó en 1869 con Julia Villardea, hija legítima de José Villardea y Mariana Peña, con quien procreó a Candelaria (n. 10 de diciembre de 1872), Mercedes (n. 19 de octubre de 1875) y José Joaquín Puello Villardea (n. 13 de diciembre de 1877).

En un proceso descrito por el intelectual, descendiente y biógrafo de los hermanos Puello de Castro Víctor Garrido Puello como “un asesinato con apariencias legales”, Gabino Puello de Castro fue fusilado en diciembre de 1847 junto a su hermano José Joaquín. Sus restos reposan en el Panteón de la Patria.

