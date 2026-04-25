Imágenes antiguas de Samaná

Publicado por Bernardo Vega Creado: Actualizado:

Por mucho tiempo la Península de Samaná, que hasta estuvo separada por el gran estero del resto del país, fue la parte costera más difícil a donde llegar y por eso las imágenes antiguas que tenemos de ella son particularmente importantes, como lo evidencian las cinco que hoy mostramos.

En marzo de 1904, durante el gobierno de Alejandro Woss y Gil, se tomó esta foto de gavilleros frente a la iglesia protestante de Samaná, la cual todavía existe. Muchos creen que los gavilleros tan solo surgieron con la llegada de los infantes de marina norteamericanos en la invasión de 1916, pero la imagen evidencia que no fue así. Nótese la juventud de estos y como la mayoría andaba descalza.

En 1871 la comisión que indagaba sobre si procedía o no anexar el país a Estados Unidos, visitó la ciudad de Samaná. Allí las mujeres todavía vestían a la usanza del resto del Caribe. Nótese el uso de bambú para recoger el agua y de higüeros o calabazas decoradas como recipientes de agua, del cual hay un árbol a la derecha. Nótese también las petacas taínas hechas de yagua y al fondo la arquitectura de las casas de dos pisos.

En marzo del 1916 se tomó esta foto en una calle de Sánchez de niños contratados para que anunciaran con güira, tambora y clarinete la película “Los últimos días de Pompeya”, que había sido inaugurada en Europa en 1908.

En diciembre del 1916 se tomó esta foto en Sánchez de mujeres transportando ropa lavada.

Dada la pluviometría en la Península de Samaná existía mucho lodo lo que dificultaba el transporte a caballo por lo reducido de las pezuñas de estos, por lo que se optó por utilizar bueyes. La foto es del 1921. El autor recuerda haber observado ese modo de transporte en Samaná en 1980.