En el Museo de Arte Moderno ¡Marianela Jiménez: legado y trayectoria trascendentales!

Publicado por Amable López Meléndez Creado: Actualizado:

La magnitud de los aportes artísticos y educativos de Marianela Jiménez Reyes (1925-2013) fue el tema central del simposio “Marianela Jiménez. Trayectoria y Legado Trascendentales”, celebrado en el Auditorio del Museo de Arte Moderno el sábado 20 de diciembre de 2025. En esta breve nota se impone agradecer la activa participación en este encuentro dialógico y fraternal de algunos artistas destacados de distintas generaciones que fueron colegas y discípulos de Marianela Jiménez en la Escuela Nacional de Bellas Artes (hoy Escuela Nacional de Artes Visuales).

Además de tratar de abordar con mirada profunda su vida y obra excepcionales, el principal propósito del simposio fue propiciar la justa celebración del centenario del natalicio de Marianela Jiménez, considerada en plena actividad por los principales historiadores, críticos y estudiosos del arte moderno y contemporáneo dominicano, como exponente magistral del dibujo, la pintura y la acuarela, así como de géneros clave de su vasta producción como el retrato, el paisaje, el bodegón y los floreros.

En la sala del primer nivel, el arquitecto Federico Fondeur, director del MAM; la artista visual y educadora Iris Pérez Romero, directora de la Escuela Nacional de Artes Visuales; la reconocida artista Elsa Núñez y la señora Marisún Ortega Jiménez, hija y albacea de Marianela Jiménez, dejaron formalmente inaugurada una importante exposición retrospectiva, integrada por 28 obras representativas de la variedad temática, fuerza expresiva y excelencia estética que signan la producción global de Marianela Jiménez. Esta muestra sigue abierta al público hasta mediados de febrero.

Ya en el Auditorio, el arquitecto Federico Fondeur inició formalmente el simposio con las palabras de bienvenida. De inmediato, Ana Agelán Fernández, curadora del MAM, procedió a la moderación de la jornada, ponderando de entrada los aportes trascendentales de Marianela Jiménez a las artes visuales dominicanas. Luego, Iris Pérez Romero compartió una edificadora entrega testimonial sobre su experiencia directa con Marianela Jiménez en la Escuela Nacional de Artes Visuales, subrayando el rigor, la capacidad de apertura y la sencillez con que la insigne artista y educadora asumía su magisterio.

Reveladora y fascinante fue la participación de Marisún Ortega Jiménez al compartir algunos pasajes testimoniales de su memoria familiar, sus vínculos afectivos y la mundología personal de Marianela Jiménez como mujer, esposa, madre y artista, destacando la vitalidad, la elegancia y la firmeza con que su madre atendía siempre sus responsabilidades y se ingeniaba el tiempo necesario para su reconcentración creadora en el taller.

Muy atentos, participaron varios artistas consagrados y reconocidos, algunos de ellos alumnos de Marianela Jiménez en la ENBA durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, como Dionisio Blanco, Freddy Javier, Manuel Montilla, Antonio Guadalupe, Amaya Salazar, Aquiles Azar Billini, Lizett Mejía, Luis Muñoz, Mariano Hernández, Miriam Miniño, Félix Soñé Delmonte, Alexis Cruz, Franklin Rodríguez, Alejandro Asencio, Yuly Monción, Lucía Méndez Rivas-ganadora del Gran Premio de la XXXl Bienal Nacional de Artes Visuales (2025)- y Joel Gonell, actual presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap).

Tomando la palabra con puntual lucidez, Dionisio Blanco enfatizaba sobre la honda sensibilidad social y humanística que especializa y legitima una parte notable de la obra pictórica de Marianela Jiménez. Iris Pérez, Félix Soñé Delmonte y Alexis Cruz, enfatizaron sobre la repercusión que han tenido en conciencia de oficio y su ética creadora las lecciones magistrales de Marianela Jiménez. Asimismo, el reconocido galerista y coleccionista Ranier Sebelén, recordó emocionado la fineza y calidad humana distintivas de la personalidad de Marianela Jiménez.

Además de la entregada aplicada del equipo organizador, encabezado por la curadora Ana Agelán Fernández y el museógrafo Luís Tejada, la exitosa celebración del simposio “Marianela Jiménez (1925-2013). Trayectoria y Legado Trascendentales”, fue posible gracias al apoyo receptivo y preciso de la Dirección General de Museos; la Escuela Nacional de Artes Visuales; la familia de Marianela Jiménez; Ranier Sebelén; el Club Libanés-Sirio-Palestino; la Fundación Alberto Cruz y los galeristas Luís Felipe Cartagena y Juan Julio Bodden.