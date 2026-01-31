Otros Mercedes de El Seibo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Brandol Julian Paulino C.

Una segunda rama de la familia Mercedes de El Seibo -ya abordada por Edwin Espinal Hernández en su cápsula de las semanas pasadas- tuvo como tronco el matrimonio formado por Marcos de las Mercedes Rojas, hijo de Joseph de Rojas y Juana Rodríguez, y Rufina Álvarez, casados en Santo Domingo (1704). Por alguna razón, Marcos, ya fallecido para 1749, adoptó su segundo nombre como su apellido. Esta pareja procreó a Manuel, Juan José, Francisco y Marcos de las Mercedes Álvarez.

De ellos, Manuel apenas es mencionado en la testamentaría de su hermano Francisco y no se conocen más datos de él.

Juan José de las Mercedes fue sepultado en El Seibo (1806). En su acta de defunción eclesiástica se indica que era labrador en el sitio de Cuey, “natural del Cotuy”, esposo de Isabel Rafael y que tenía entonces 60 años -por lo que habría nacido hacia 1746-, edad acaso errada si consideramos que sus padres casaron a principios del siglo XVIII.

Iglesia de la Santísima Cruz, El Seibo. 1942, AGN.

Francisco de las Mercedes, nacido en Bayaguana, según su testamento, otorgado en El Seibo (1777), casó por primera vez con Dionicia Josepha, de quien nacieron María, Manuel, Cosme, Damián, Marcela y Pedro, este último fallecido en Santiago, donde casó. Por segunda vez casó en El Seibo (1750) con Facunda de los Santos, hija de Esteban de los Santos Paredes y Francisca Justa. Emparentados en segundo con tercer grado de consanguinidad, los dispensó ad cautelam el arzobispo Ignacio de Padilla. Fueron padres de ocho hijos: Francisco, Raymundo, Salvador, Pablo, Isidro, Isidora, Manuela y Petrona.

A su vez, Marcos de las Mercedes Álvarez fue esposo de María del Rosario, hija natural de Constanza de las Mercedes, con quien casó en El Seibo (1749). Tuvieron seis hijos: Luis, Juan, Patricio, Manuela, Antonio, padre de Juan Mercedes, y Gabriel, padre a su vez de Domingo Mercedes. Figura como propietario de terrenos en Quiabón Arriba para 1759. En la divisoria de sus bienes, realizada en El Seibo (1785), consta que tuvo además terrenos en El Cuey.

De los hijos de Francisco de las Mercedes Álvarez, su homónimo Francisco de las Mercedes de los Santos casó en El Seibo (1773) con María Merced de la Candelaria, hija de Antonio Candelaria y Clara Jiménez (Mejía en su acta de matrimonio). Se conocen al menos dos hijos de esta pareja: José Mercedes Candelaria, nacido en El Llano y casado en El Seibo (1816) con Manuela Javier, hija de Juan Javier y Gabriela Morales, natural de Los Rincones, y Francisco Mercedes Candelaria, casado en El Seibo (1842) con Francisca de Rivera, hija natural de Ignacia de Jesús, su pariente. En ocasión de su unión legitimaron a sus hijos Pantaleón, María y Raymunda. Vivían en El Llano en 1852.

A su vez, Isidora de las Mercedes de los Santos tuvo dos matrimonios, el primero con Bernardo Jiménez, hijo natural de Clara Jiménez, celebrado en El Seibo (1775), y el segundo, también en El Seibo (1796), con Dionisio de los Reyes, viudo de Tomasina del Rosario e hijo de Esteban de los Reyes y de Juana Francisca Candelaria, esta última hija de Antonio de Padua Candelaria y María Candelaria. Finalmente, Petrona de las Mercedes de los Santos casó en El Seibo (1788) con Marcos Candelaria, hijo natural de Bernarda Candelaria.

La descendencia de Marcos de las Mercedes Álvarez pobló los sitios de Magarin y San Francisco de Vicentillo. De sus hijos, Juan casó en El Seibo (1786) con Teresa Herrera, hija de Ignacio Herrera y Estefanía Mejía, y Luis contrajo matrimonio (1789) con Mónica Quesada, hija Esteban Quesada y María del Carmen Sandoval. Cabe observar que Esteban Quesada era hijo de Vicente de Quesada y Beatriz Candelaria, otra hija del citado Antonio de Padua Candelaria, lo que revela diversos enlaces consanguíneos entre ambas familias.

Otro de los hijos de Marcos, Patricio de las Mercedes, casó en El Seibo (1755) de Isabel Fernando (Fernández, en otros documentos), hija de Juan Fernando y Juana Herrera. Fueron padres de Casimira, quien casó en El Seibo (1807) con Mariano Mejía, hijo natural de Juana Mejía; Andrés (n.1795); Manuela; Juana de Mata, esposa de José Constanzo, con quien procreó una larga descendencia; Gabriela, madre de Bruno Mercedes, quien casó en El Seibo (1830) con su prima hermana Victoria Constanzo, hija de José Constanzo y Juana Mercedes, emparentados en segundo y cuarto grado de consaguinidad; Manuel, que dejó descendencia con Paula Peguero (1779-1859), cuya nieta María, hija de Justo Mercedes y Antonia Pérez, casó en El Seibo (1860) con su primo segundo Narciso Mercedes, hijo de los citados Bruno Mercedes y Victoria Constanzo, ambos residentes en El Cuey, y Marcela, quien residiendo en El Cuey contrajo matrimonio en El Seibo (1811) con Marcos Pérez, hijo de José Pérez y María Sánchez, residente en Quiabón.

Casimira Mercedes Fernández y Mariano Mejía fueron padres de Manuel Mejía Mercedes, casado en El Seibo (1843) con Juliana Herrera, hija de Francisco Herrera y Benancia Peguero. Estos a su vez fueron padres de Hilaria Mejía Herrera, quien casó en El Seibo (1862) con Bernardino Febles, hijo de Francisco Febles y Ramona Carrasco.

La pareja de Marcela Mercedes Fernández y Marcos Pérez Sánchez procreó a Raymundo (n.1812); Esteban (n.1813), e Hipólita Pérez Mercedes, esta última con descendencia en el sitio de Magarín y madre de cuatro hijos naturales: Feliciano, esposo de Susana Hernández; Paula, casada con Francisco Tavera; Juan, casado con María Perdomo, y Matías Pérez (1836-1916), este último casado en El Seibo (1862) con Juliana Bello Vilorio. Con María Quintina Carela, Matías procreó a Nicodemo Carela, fallecido en San Francisco, El Seibo (1969) a los 99 años y bisabuelo del autor de esta cápsula.

Es interesante observar cómo la propiedad de monterías y pesos de terreno en zonas rurales en el curso de dos siglos determinaría que los miembros de las sucesivas generaciones de esta línea del apellido Mercedes fueran campesinos, diseminados en las posesiones de sus ancestros, rasgo esencial de las tierras comuneras.

