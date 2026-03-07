Pedro Henríquez Ureña: el escritor eclipsado por el maestro

Publicado por Plinio Chahin Creado: Actualizado:

Durante décadas, casi un siglo entero, la figura de Pedro Henríquez Ureña se ha sostenido en el imaginario latinoamericano como un monumento moral: el maestro perfecto, el orientador ético de nuestra cultura, el intelectual que encarnaba una especie de equilibrio superior, la síntesis discreta entre rigor y modestia, entre erudición y serenidad. Cada discurso, cada prólogo, cada homenaje repite incansablemente la misma imagen: Pedro, el maestro Pedro, el que enseña. Pedro, el que ilumina. Pedro, el que guía. Pedro, el que corrige suavemente a sus discípulos y los conduce con paciencia de artesano y espíritu de filólogo, hacia la perfección intelectual. Y, sin embargo —como ha señalado con particular lucidez Manuel Matos Moquete— debajo de esa imagen cristalizada y reverente se esconde una verdad silenciada: que esa misma exaltación del maestro ha terminado por borrar, casi por completo, al escritor.

Es un borramiento sutil, pero profundamente eficaz. No se niega que Henríquez Ureña escribiera; eso sería absurdo. Pero se le niega, en cambio, la condición de escritor en el sentido pleno, creativo, literario, radical de la palabra. Se lo lee como si su escritura fuese siempre un medio; nunca un fin. Como si su prosa fuese únicamente un instrumento pedagógico, un mecanismo de transmisión cultural, una plataforma moral desde la cual dirigir la mirada hacia la cultura hispanoamericana. El resultado es una mutilación crítica: se exalta al maestro y se atenúa al autor; se reconoce su figura, pero se opaca su obra. Queda consagrado como un santo laico de la cultura, no como un escritor de carne y palabra. Ese es, precisamente, el núcleo de la crítica de Matos Moquete: la tradición hispanoamericana transformó a Pedro Henríquez Ureña en una función, no en un escritor. Lo convirtió en un símbolo moral, no en una voz literaria. Y esa reducción, lejos de ser un homenaje, constituye una forma de silenciamiento.

La insistencia obsesiva en su papel de maestro desplazó la atención hacia un terreno afectivo, casi sentimental. Se habla del maestro con devoción, como de un padre de la cultura; pero esa devoción, paradójicamente, ha impedido que se lo lea con la distancia crítica que exige la literatura. Sus discípulos —y los discípulos de sus discípulos— exaltaron su vida más que sus textos, su conducta más que su estilo, su presencia más que su escritura. Y así, generación tras generación, se fue construyendo una imagen que terminó por imponerse como una verdad acrítica: Pedro enseñaba. Pedro orientaba. Pedro era un ejemplo. Pero ¿Pedro escribía? Sí, claro. Aunque se leía su escritura como si fuese únicamente la extensión natural de su magisterio.

Para comprender la intensidad de esta operación crítica, basta observar cómo se habla de Henríquez Ureña en los discursos conmemorativos, en los prólogos de sus obras, en los estudios introductorios. Su biografía se repite con solemnidad: nacido en una familia de alto vuelo intelectual; formado en una tradición humanista que lo marcó para siempre; viajero incansable, sembrador de ideas, orientador de juventudes, luchador silencioso por la claridad del pensamiento. Pero cuando se trata de sus textos —de su escritura misma— la crítica cambia de tono: se habla de “claridad”, de “precisión”, de “orden”, de “equilibrio”. Palabras nobles, sí, pero peligrosas si se interpretan como virtudes meramente didácticas. Porque detrás de esa claridad hay una arquitectura verbal elaboradísima, una sensibilidad estética que no se reconoce por su brillo estridente, sino por su maduración interior.

Matos Moquete insiste en que Henríquez Ureña fue un escritor de alta intensidad intelectual. Pero su intensidad es silenciosa, como una música subterránea, como una corriente profunda que no requiere estridencias para afirmarse. No escribe para impresionar, sino para comprender. No busca la frase memorable, sino la frase justa. Y, sin embargo, esa misma humildad expresiva fue interpretada —erróneamente— como una especie de subordinación estética al magisterio. Como si la claridad fuese siempre didáctica, y no una forma de lucidez literaria.

Pero la escritura de Pedro Henríquez Ureña no es pedagógica en su esencia. Es estética, y profundamente. Es una escritura que piensa, pero piensa desde el ritmo; una escritura que analiza, pero analiza desde una sensibilidad verbal cuidadísima; una escritura que examina a América, pero lo hace desde una perspectiva que es, en sí misma, una poética del continente. Cuando se leen con atención sus obras mayores —Seis ensayos en busca de nuestra expresión, La utopía de América, Literatura dominicana, Horas de estudio, sus estudios de prosodia, sus reflexiones de estilo— se descubre un proyecto literario subyacente que la tradición crítica ha pasado por alto: un intento de crear un español americano como territorio de sentido, como forma de pensamiento, como instrumento de libertad intelectual.

Y sin embargo, la crítica lo sigue leyendo como si estos ensayos fuesen lecciones, no obras. Como si el autor fuera un profesor aplicando un programa, en lugar de un creador articulando una visión del mundo. La figura del maestro funciona entonces como un velo, como un filtro deformador que impide ver la complejidad de su gesto literario. Se adora al hombre, pero se reduce al escritor. Se respeta su vida, pero se simplifica su obra.

Este fenómeno tiene una explicación profunda: la crítica latinoamericana tiende a moralizar a sus grandes figuras. Cuando un autor es moralmente admirable, se convierte en ejemplo. Y cuando se convierte en ejemplo, la crítica deja de leerlo como autor y comienza a leerlo como modelo. Esto le ocurrió a Martí, a Vasconcelos, a Hostos, a Alfonso Reyes en menor medida. Pero en ningún caso con tanta fuerza como en Pedro Henríquez Ureña. De él se extrajo no una obra, sino un espíritu. No una serie de textos, sino una actitud. No un proyecto estético, sino una ética.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿quién perdió más con esta reducción? ¿Pedro Henríquez Ureña, cuya obra fue parcialmente invisibilizada? ¿O la tradición crítica latinoamericana, que se privó de analizar a uno de los escritores más finos, más complejos, más hondos del siglo XX?

Matos Moquete sugiere que la pérdida es doble. Se perdió al escritor, y se perdió la posibilidad de leerlo como escritor. Ocurrió una especie de congelación crítica: su obra quedó atrapada en la categoría del magisterio, y esa categoría se convirtió en una camisa de fuerza interpretativa.

Pero si se observa la escritura de Henríquez Ureña con atención, lo que aparece no es un maestro, sino un autor en tensión permanente consigo mismo y con su tiempo. Sus ensayos no son lecciones; son búsquedas. Sus afirmaciones nunca son definitivas; están atravesadas por la duda, por la prudencia, por una sensación de provisionalidad que contradice la imagen de claridad absoluta que se le atribuye. Su claridad es trágica, no pedagógica. Es la claridad de quien comprende que la cultura americana está hecha de fragmentos, de contradicciones, de fuerzas disonantes. Su escritura es una forma de combate interior. Es un intento por ordenar lo que no puede ser ordenado del todo. Es un esfuerzo desesperado —aunque lleno de serenidad exterior— por pensar un continente que nunca termina de definirse.

Ese conflicto interno se siente en cada una de sus frases. Hay una lucha silenciosa, una tensión expresiva, un deseo de forma que se enfrenta constantemente a una realidad heterogénea. Pedro Henríquez Ureña no busca imponer una verdad; busca comprenderla. Y esa búsqueda es literaria, profundamente literaria. No hay moral que pueda reemplazarla, ni magisterio que pueda explicarla.

Por eso, la crítica de Matos Moquete es tan urgente: porque nos obliga a restaurar algo que la tradición había extraviado. Nos obliga a devolverle a Pedro Henríquez Ureña su condición de escritor. Nos invita a leerlo no desde la devoción, sino desde la exigencia. No desde la reverencia, sino desde la crítica. No desde el magisterio, sino desde la literatura.

Al recuperarlo como escritor, el retrato cambia. Ya no vemos solo al maestro sereno, sino al hombre profundamente comprometido con la palabra; no al pedagogo ejemplar, sino al autor que construye una visión del continente; no al filólogo severo, sino al creador que transforma la lengua en espacio de pensamiento. Se percibe su humanismo, sí, pero no como lección moral, sino como ética interior de la escritura; como una convicción profunda de que la palabra, cuando está bien trabajada, puede ser un acto de libertad. Y así, lejos de disminuirlo, la lectura literaria lo engrandece: lo revela no como un maestro que escribe, sino como un escritor que enseña; no como un profesor que utiliza la prosa, sino como un escritor que utiliza la enseñanza para expandir el alcance de su palabra.

La recuperación del escritor que hay en Pedro Henríquez Ureña no es una tarea de reparación biográfica, sino un acto crítico indispensable. Porque mientras sigamos leyéndolo como maestro, lo estaremos leyendo a medias. Mientras sigamos exaltando su moral, estaremos empobreciendo su estética. Y mientras sigamos refugiándonos en la figura del sabio ejemplar, estaremos negándonos a enfrentar la fuerza profunda de su escritura. Matos Moquete lo dice con claridad: A Pedro hay que leerlo; no solo admirarlo. Hay que entrar en la textura de su frase, en la arquitectura de sus ensayos, en la tensión interna de sus ideas. Hay que escucharlo no como maestro, sino como escritor. Solo así podremos comprenderlo de verdad.

Porque la verdad es esta: la obra de Pedro Henríquez Ureña no enseña; crea. No adoctrina; invita. No ilumina desde arriba; piensa desde adentro. Y esa es la huella más profunda de un escritor auténtico: su palabra no se impone, sino que permanece, como una corriente silenciosa que sigue encendiendo la inteligencia y la sensibilidad de quienes la leen.