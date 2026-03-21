El pensamiento antiesclavista de Tomás Bobadilla Briones

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Por MANUEL OTILIO PÉREZ P.

En 1830, en plena dominación haitiana, Tomás Bobadilla produjo el documento "Observaciones sobre las notas oficiales del plenipotenciario del Rey de España y los de la República de Haití sobre reclamo y posesión de la parte del Este". En este documento es donde, por primera vez, se nota el pensamiento antiesclavista de su autor cuando afirma:

"Toda tierra que tiene esclavos, llevará hombres libres".

"... La revolución de América es la consecuencia necesaria de la naturaleza del hombre. Un esclavo puede ser bastante vil por la esclavitud para perder el deseo de la libertad; pero un pueblo entero y las generaciones que la sucedan no pueden amar sin cesar su embrutecimiento; toda tierra que tiene esclavos, llevará un día hombres libres". (Manuel Otilio Pérez P., La impronta indeleble de Tomás Bobadilla... uno de los fundadores de la Patria, Editora Búho, 2011, pág. 26).

Continuando con el mismo escrito de 1830, dice su autor: "Manifiesta S.M.C., la intención de que los habitantes de la isla de Santo Domingo vuelvan a entrar en el número de sus vasallos. Como si dijera en el número de mis esclavos, para que unidos a mi trono arrastren las cadenas de la degradación; esta sería nuestra suerte, el vilipendio, el oprobio; todo ocurriría a nuestra más grande humillación; y la palabra mis vasallos como da a entender que somos un patrimonio particular y no parte constitutiva de un Estado, individuos de la soberanía que reside en los pueblos, que es la que constituye el pacto y el ente moral que debe dirigir el cuerpo social. (Ob. Cit., pág. 21).

"...Viene mui al caso la opinión de un político moderno que dice: La religión dulce, tolerante y paternal de Jesu Cristo ha destruido la esclavitud en Europa. Un cristianismo mal entendido la ha introducido en América. Se quiso hacer a los negros esclavos a fin de convertirlos, desde luego se conseguían cristianos por la esclavitud como los revolucionarios de Francia hicieron republicanos con las prisiones y los cadalsos...", (Ob. Cit. Pág. 25).

"En el día, todos los que no están destituidos de razón, saben que la naturaleza no ha dado al hombre ningún derecho sobre sus semejantes, que todos nacen libres e iguales y que solo la fuerza puede constituir la esclavitud, o ese pretendido que no se halla, ni el natural, ni en el de gentes", (Ob. Cit. Pág. 26) y (Jaime de Jesús Domínguez, Juan Pablo Duarte Díez Independentista Restaurador, Editira UASD, 2014, pág. 145).

En la Manifestación del 16 de enero de 1844, que sustentó la Proclamación separatista del 27 de febrero, Tomás Bobadilla, su autor, redactor y primer firmante, garantizó "la libertad de los ciudadanos aboliendo para siempre la esclavitud, la igualdad de los derechos civiles y políticos, sin atender a las distinciones de origen ni de nacimiento", (Vetilio Alfau Durán en CLIO, II, A. Incháustegui y B. Delgado Malagón, compiladores, 1994, pág. 355).

Prosiguiendo con el Manifiesto del 16 de enero de 1844, su autor dice: "Pasáronse los veintiún años de administración pervertidora de Boyer, en cuya época padecieron los habitantes del Este todas las privaciones, que no se pueden enumerar: trató a sus habitantes peor que a un pueblo conquistado, para saciar su codicia y la de los suyos, hizo esclavos en nombre de la libertad; les obligó a pagar una deuda que no habían contraído con los de la Parte Occidental cuando al contrario, a nosotros nos deben ellos las riquezas que nos han usurpado o malversado", (Manuel Otilio Pérez P. La impronta indeleble de Tomás Bobadilla.. .uno de los fundadores de la Patria, Búho, 2011, pág. 41).

"Veintidos años hace que el Pueblo Dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa... bien sea que su caída dependiese de la ignorancia de su verdadero interés nacional, bien sea porque se dejase arrastrar del torrente de las pasiones individuales, el hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de su antigua metrópolis. Veintidós años ha que destituidos los pueblos de todos sus derechos, se les privó violentamente de aquellos beneficios a que eran acreedores, si se les considera partes agregadas a la República, y poco faltó para que se le hubiese hecho perder el deseo de librarse de tan humillante esclavitud", (ob. cit. pág. 40).

Fue con el primer decreto del 1 de marzo de 1844, que la Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla, abolió la esclavitud.

En la primera solicitud de protección a Francia del 8 de marzo de 1844, la Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla en la segunda cláusula hace la siguiente observación:

2°. Jamás será atacada la libertad personal e individual de los que tuvieron la desgracia de ser esclavos en otro tiempo, ni los principios de igualdad que Nosotros hemos proclamado.

Así pensaba Tomás Bobadilla desde 1830.

LOS DECRETOS DE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Hay dos decretos de abolición de la esclavitud en la República Dominicana.

El primero de fecha 1° de marzo de 1844, de la Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla y firmado por el vicepresidente Manuel Jimenes, los miembros Francisco Javier Abreu, Félix Mercenario, Carlos Moreno, Echavarría, Francisco Sánchez, Caminero, R. Mella, el secretario de la Junta Silvano Pujols.

El segundo de ratificación del primero, con fecha 17 de julio de 1844, de la Junta Central Gubernativa presidida por el general Pedro Santana, Jimenes, Francisco Sánchez, Félix Mercenario, Del Orve, C. Moreno, Toribio Mañón, Bobadilla, Santamaría, secretario adhoc.

En ambos decretos están también las firmas de Tomás Bobadilla y Francisco Sánchez, Manuel Jimenes, Félix Mercenario, Carlos Moreno.

El primer decreto de abolición de la esclavitud, concluye: <>.

El segundo decreto de abolición de la esclavitud en la República Dominicana, que ratifica el primero, tiene dos artículos. Concluye: <>.

En los dos finales de los dos decretos de abolición de la esclavitud en la República Dominicana, puede apreciarse la diferencia entre los dos presidentes de la Junta Central Gubernativa en cuanto a la pena a aplicar a quienes incurrieran en el desconocimiento de esa prohibición.

Tomás Bobadilla primer antiesclavista y abolicionista de la República Dominicana.

DIFERENCIA DE ENFOQUE

ENTRE BOBADILLA Y SANTANA FRENTE A ESCLAVIZADORES

En los dos finales de cada una de las dos resoluciones contra la esclavitud en la República Dominicana, se nota la diferencia de enfoque de ambos antiesclavistas.

Entonces la primera de la Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla del 1° de marzo de 1844, termina.. ."y el que propagare lo contrario será considerado como delincuente y castigado si hubiese lugar".

La segunda resolución de la Junta Central Gubernativa presidida por el general Pedro Santana del 17 de julio de 1844, que ratifica la resolución antiesclavista y abolicionista del 1° de marzo, termina... "que quien hiciese armar buques para ir a África a extraer esclavos o que se prestase y ocupase en este tráfico vergonzoso e inhumano comprándolos o vendíendolos, será considerado como pirata, juzgado y castigado con la pena de muerte".

En la primera está la opinión civilista de Tomás Bobadilla y la segunda está la tendencia militarista del general Pedro Santana, ambas reflejan la diferencia de pensamiento de esos dos antiesclavistas en torno al juicio que debe aplicarse a los traficantes y esclavisadores; a la vez que reiteran la abolición de la esclavitud en República Dominicana.

¡Tomás Bobadilla, Superior!

Vetilio Alfau Durán es categórico cuando afirma:

"Ninguno de los grandes libertadores de América, ni como ápices de las guerras de la Emancipación americana, ni como gobernantes cuando estuvieron en el poder, fueron abolicionistas".

(Vetilio Alfau Durán en el Listín Diario, Escritos I, compiladores Arístides Incháustegui y Blanca Delgado Malagón, Editora Corripio, 1994, pág 555).

Grandeza continental y universal del prócer dominicano

Tomás Bobadilla Briones.

Tomás Bobadilla Briones

antiesclavista abolicionista

¡Tomás Bobadilla Briones

SUPERIOR!

¿POR QUÉ BOBADILLA NO SE FUE CON LOS ESPAÑOLES?

En 1830, Tomás Bobadilla produjo el documento titulado "Observaciones sobre las notas oficiales del Plenipotenciario del Rey de España y de la República de Haití sobre reclamo y posesión de la Parte del Este". En ese documento es donde por primera vez se nota el pensamiento antiesclavista de su autor, cuando afirma: "Toda tierra que tiene esclavos, llevará un día hombres libres".

En el Manifiesto del 16 de enero de 1844, su autor y redactor Tomás Bobadilla garantiza que en la República que se construirá no habrá esclavitud, que la esclavitud será abolida para siempre.

Ya proclamada la República Dominicana, por el autor de su Acta de Independencia y siendo él su primer presidente emitió su primer decreto el 1º de marzo de 1844, el cual confirma la abolición de la esclavitud.

En la resolución del 8 de marzo de 1844, de propuesta de Protectorado a Francia, la Junta Central Gubernativa en el Art. #2 establece "que jamás será atacada la libertad personal e individual de los que tuvieron la desgracia de ser esclavos en otro tiempo, ni los principios de igualdad que hemos proclamado".

En el Art. #6 es más específico y preciso cuando condiciona ceder la península de Samaná, ya habiendo dicho en el Art. 1º lo relativo a la integridad territorial, ahora en la promesa de ceder esa península, estipula que aún habiéndola cedido y ocupada por Francia, allí jamás habrá esclavitud.

Luego del golpe de Estado del 9 de junio de 1844, perpetrado por los duartistas encabezados por su lider el general Juan Pablo Duarte, designaron al general Francisco del Rosario Sánchez para presidente de la Junta Central Gubernativa, y, al mes de ese golpe de Estado, el general Pedro Santana viniendo de las fronteras delsSur asumió la presidencia de la Junta Central Gubernativa, mediante el acuerdo de Sánchez con el cónsul de Francia en Santo Domingo Mr Saint Denys; su primer decreto de fecha 17 de julio de 1844 fue de abolición de la esclavitud ratificando el del 1º de marzo del mismo año; en esta nueva junta presidida por Santana, Bobadilla era miembro y en esa calidad fue de los firmantes de ese decreto (Con esta, es la segunda vez que Bobadilla abolió la esclavitud) .

El documento de propuesta de anexión a España tiene siete artículos, en el primero se solicita una protección eficaz que asegure la libertad adquirida, que afiance la paz y que garantice los derechos del pueblo dominicano.

En el Art. 7 establece las condiciones para la anexión: que en su primera dice: "Que se conserve la libertad individual sin que jamás pueda establecerse la esclavitud en el territorio dominicano".

Con una trayectoria antiesclavista así y conociendo que de los territorios de donde vinieron los españoles y hacia los cuales retornaban, allá existía la esclavitud, Tomás Bobadilla optó por quedarse aquí, donde había libertad garantizada desde el Manifiesto del 16 de enero de 1844.

Al quedarse, Bobadilla se puso bajo las órdenes del general José María Cabral, quien -con sus tropas- sitiaba la ciudad de Santo Domingo. Con esas tropas restauradoras entró a la ciudad amurallada, en su calidad de restaurador.

Eso es coherencia, eso es ser coherente, antiesclavista y abolicionista.