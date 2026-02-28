Los Puello de Castro: José Joaquín (1805-1847)

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por DULEIDYS RODRÍGUEZ CASTRO

José Joaquín, en el ejercicio militar, fue el más destacado de los hermanos Puello de Castro. Reconocido por su gran liderazgo en la comunidad negra, sobre todo, en una época en que la población afrodescendiente no sentía que su estatuto jurídico de ciudadanos libres estaba completamente definido.

Inició su carrera militar en el gobierno de Jean Pierre Boyer, en el que llegó a ocupar el rango de coronel del regimiento 31. Al concluir el periodo de ocupación, junto a sus hermanos Gabino y Eusebio Puello de Castro, ingresó a la vida civil. Cuando los trinitarios iniciaron sus actividades independentistas, le fue encomendado a José Prudencio Diez, tío de Juan Pablo Duarte Díez, la búsqueda de colaboración de los hermanos Puello.

Víctor Garrido Puello dice al respecto: “…y encargado Diez de explicarse con estas miras con el Capitán José Joaquín Puello fue a la casa de Eusebio, su hermano, adonde iba éste con frecuencia, y habiéndole manifestado a dicho Capitán que no se pensaba en Confederación con Colombia, como suponían los haitianos, sino en establecer un gobierno propio y que sin distinción de raza serían remunerados los servicios que cada uno prestara, condescendió a entrar en el complot. Se ocurrió a este oficial, porque así por su graduación, como por su capacidad, firmeza de carácter y otras dotes, tenía grande influencia en la gente de color de su clase y de la carrera militar.”

Una vez dentro de las filas separatistas, se distinguió por haber dirigido el batallón de negros acampado en el Río Ozama en espera del asalto a la Puerta del Conde; en la frontera sur, detuvo el avance de las tropas haitianas, y en la “negociación” con los exesclavizados de Monte Grande, comandados por Esteban Pou, José de la Cruz y Santiago Basora, que se negaban a colaborar con la independencia debido al temor de que fuera restablecida la esclavitud.

En ese momento pronunció la famosa frase que envió como recado con su hermano Gabino: "vaya usted a Pajarito y dígale al comandante Esteban Pou que si no hace su entrada en el momento con su batallón, lo voy a hacer entrar con dos piezas de artillería”.

Fue el primer comandante de la plaza de Santo Domingo cuando Desgrotte hizo entrega de ella. Y sin que los historiadores estén de acuerdo sobre las razones de su posterior conducta, aceptó formar parte del gobierno de Pedro Santana, después del arresto y posterior exilio de Duarte y demás compañeros. Sobre el hecho dice Rosa Duarte: “El General de la plaza Joaquín Puello desobedece las órdenes de la Junta, traición que pagó con su cabeza que se la cortó Santana".

Después de haber ocupado la cartera de Interior y Policía, fue acusado por Pedro Santana de insurrecto y negrófilo y fusilado junto a sus hermanos Eusebio y Gabino. Garrido Puello expone que “[e]l pretexto fue buscado. La prueba fue inventada. Se ideó una conspiración negrófila encabezada por él”.

Se establece como año de nacimiento de José Joaquín Puello el 1805 en la ciudad de Santo Domingo. Cuando nació, la línea divisoria entre la primera abolición de la esclavitud (1801) y su restablecimiento (1802) no estaban completamente delineadas.

Era hijo legítimo de Martín Joaquín Puello Castro (10 noviembre 1782-1864) y María Merced de Castro. Ambos eran esclavos de Cándida de Castro, según consta en el acta de bautismo de María Candelaria Puello de Castro, hija de la pareja. Su padre Martín Joaquín Puello era hijo natural de María Antonia de Castro.

José Joaquín tuvo al menos seis hermanos: Eusebio (1809, Puerto Rico-1871, Cuba), Julián (n. 1811, Puerto Rico), Calixto Martín (n. 14 de octubre de 1817), María Candelaria (n. 1820), quien casó el 3 de enero del 1853 con Juan Francisco Acevedo, hijo de Juan de Rosario y Juana Bautista Morales, y José Eleuterio (n. 18 de abril de 1823), quien casó con María Altagracia Jorge, hija de Manuel Jorge y Petrona Altagracia Mejía, con quien procreó a José Ricardo, Merced Bernardina, María Asunción, Manuel de Jesús y Antonio María Puello Jorge.

José Joaquín Puello procreó con María Rosa Vigard a José Hilarión (n. 18 de septiembre de 1832), Joaquín Estevan (n. 25 de septiembre de 1835 ), María del Socorro, (n. 14 de agosto de 1838) y María Dolores.

Con Antonia Tranquil procreó a María Clemencia (n. 23 de diciembre de 1832). Es posible que Antonia Tranquil estuviese emparentada con Antonio Tranquille o Tranquil, quien, según consigna Larrazábal Blanco, era comandante de la Guardia Nacional, y quien junto a Catalina Cantor o Culón, natural de Mirabelais, Haití, procreó a Rosa Antonia y a Rita (n.1810), quien casó con Juan Aliés en 1830.

Fue padre además de José Joaquín María Puello (n.14 de noviembre de 1847). Lamentablemente su acta de nacimiento está rota y no puede esclarecerse el apellido de la madre, que solo se lee como “María Rafaela V.”. En el acta de bautismo consta que José Joaquín Puello se desempeñaba como ministro de hacienda, último cargo que ocupó en el gobierno antes de ser fusilado. Lo declaró acompañado de sus hermanos Eusebio, entonces “coronel mayor del presidente de la República” y Gabino, en ese momento general de brigada.

Este último hijo podría ser “Feliz el chiquito”, que nombra en su testamento como heredero. En ese acto también nombra como heredera a otra hija llamada Inés, sin que por el momento se haya podido encontrar ninguno documento que ofrezca luz sobre su identidad.

José Joaquín Puello, el militar más destacado de los Puello de Castro, murió fusilado el 23 de diciembre de 1847. Para algunos contemporáneos, como el cónsul francés Saint Denys, fue un personaje “capaz de todos los excesos para alcanzar sus fines”, pero para otros una figura de probado liderazgo y excepcionales dotes militares.

