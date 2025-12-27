Tras el rastro de los Piantini

Publicado por Leonardo Díaz Jáquez Creado: Actualizado:

Determinar la procedencia cierta de un apellido puede ser difícil, independientemente de la historia familiar y su grafía, como es el caso del que nos ocupa, ya que parte de los descendientes de ese primero que plantó raíz en Santo Domingo dan como cierto que vino con la tropa comandada por el general Charles Leclerc, que llegó a la isla en 1802 a restablecer el gobierno colonial francés, que en ese momento estaba en manos de Toussaint Louverture. Aunque en “Familias dominicanas”, la fuente primaria de consulta de quienes nos dedicamos a estas investigaciones, Carlos Larrazábal Blanco afirma sin más que es italiano, en los cientos de registros de las oficialías civiles y de la Iglesia Católica, que tanto quien escribe como otros genealogistas habíamos consultado, no se había encontrado la constancia documental de la nacionalidad de José Piantini, hasta que la buena suerte hizo que, investigando otro apellido, el autor de esta cápsula encontrara un acta de bautismo, de fecha 29 de noviembre de 1864 y marcada con el número 265, en el folio 115, del libro 32 de bautismos de la catedral de Santo Domingo, en la que dice “Don José Piantini de Italia”.

De oficio armero y nacido hacia 1791, pues en el acta de nacimiento de su hijo José Florencio, alumbrado el 10 de marzo de 1832, dice que tenía 40 años, José Piantini tuvo además con Florentina Blanchard a Valentín (1812), Diega de Alcalá (1813), Secundino (1814), Zeferino (1816), Delfín (1825), Alejandro, (1826) y Pedro. Aunque su primer hijo nació en 1812, pensamos que, en efecto, pudo haber sido de los mercenarios del Piamonte italiano que formaron parte de las tropas de Leclerc por la contemporaneidad de ambos hechos.

Todos los procreados con Florentina fueron hijos naturales, pero en algún momento fueron reconocidos, pues para 1840 ya ostentaban el apellido de su padre. Ella era de nacionalidad francesa, por ser oriunda de Saint Domingue, y aunque vecina de Bánica, bautizó algunos de sus hijos en la catedral de Santo Domingo.

Con Ignacia Arjona Ramos, José Piantini procreó a Manuel de Jesús (1829), José Florencio (1831), María Encarnación (1833) y Miguel de los Santos Piantini Arjona (1835). Con Victoria Tejera tuvo a Petronila Piantini Tejera.

Su condición de armero, esto es, encargado de custodiar y tener limpias armas, aparece ratificada en el acta de defunción de Jesús María Pérez, párvulo, asentada bajo el número 6 en el libro 1, folio 14, de la parroquia de San Carlos y con fecha 24 de julio de 1855. En esta, Piantini aparece como declarante junto a Pablo Velásquez y se indica que eran “ambos de profesión militar”.

Valentín Piantini Blanchard, sin haber sido aún reconocido por su padre, casó con Mariana de la Paz Núñez el 26 de octubre de 1841 en La Vega. Tuvieron dos hijas, Florentina y Josefa. Viudo, Valentín casó con Manuela de Jesús Carreño el 10 de abril de 1853, también en La Vega, No se conoce descendencia de este matrimonio. Con Manuela Núñez, Valentín tuvo a Manuela de Jesús y Daniel Piantini Núñez.

A la vez, Florentina Blanchard De La Paz, nacida el 12 de abril de 1845 en La Vega, tuvo dos hijas como madre soltera, Ercilia y María Antonia. Ninguna tuvo descendencia y en sus respectivas actas de defunción llevan el apellido Piantini.

De otro lado, Josefa Piantini De La Paz casó con San Julián Despradel el 7 de febrero de 1869 en La Vega, procreando a Hidalina, Ana Josefa, Mariana, Manuel, Juan Francisco, Orsilina Antonia, Cristina y Julián María Despradel Piantini.

Entretanto, Manuela de Jesús Piantini Núñez casó en Salcedo con Pascasio Toribio del Rosario en 1890, procreando a Pascasio, Rafaela María Elvira y Dominicana María Consuelo Toribio Piantini. De estos, Pascasio Toribio Piantini estudió medicina en Bruselas, Bélgica, en donde recibió el grado de Doctor en Medicina en 1923. Fue considerado por Francisco Moscoso Puello y Antonio Zaglul como uno de los mejores cirujanos generales de la primera mitad del siglo XX. El hospital de Salcedo lleva su nombre.

Zeferino Piantini Blanchard migró al este del país y se convirtió en el tronco de los descendientes más numerosos de José Piantini, los cuales tienen su casa solariega en Guayabo Dulce, Hato Mayor, y otras comunidades cercanas, como Mata Palacio y Azuey. Su prole se extendió a Hato Mayor y San Pedro de Macorís.

Zeferino casó en El Seibo con Josefa Díaz Vargas en 1840 y procreó seis hijos: José, Quintino, Mónica, María, Dámaso y Petronila Piantini Díaz. Viudo, Zeferino casó en Hato Mayor con María Muñoz Familia en 1869. Tuvieron ocho hijos: Adela, Eloy, Jovita, Eusebio, Pedro, Pedro, Graciela y Gregorio Piantini Muñoz. Con María Núñez, Zeferino tuvo dos hijas, Petronila y Adela Piantini Núñez.

De los Piantini Blanchard, Delfín Piantini Blanchard casó en San Carlos con Cecilia Matos Pimentel, natural de Azua, con quien procreó diez hijos: Ana, Esteban, Isabel, Florentina, Manuel, Andrés, Leopoldo, Rafael, Hilario y Merced Piantini Matos. Alejandro Piantini Blanchard casó también en San Carlos con María Toribia Abreu Ravelo en 1859. Tuvieron dos hijas: María y Asunción Piantini Abreu.

Finalmente, Secundino Piantini Blanchard, tronco de los Piantini capitaleños, casó en San Carlos con Nicolasa García De Peña, con quien tuvo ocho hijos: Manuel, Gregorio, Rosalía, Secundina, María, Flora, María y Carlos Piantini García. De esta línea descienden, en tercera generación, los Piantini Monclús, Piantini Rojas, Sardá Piantini, Pereyra Piantini y Piantini Morales.

